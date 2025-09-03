澎湖立委楊曜 宣布不參選連任

2025/09/03 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民進黨籍立委楊曜昨天在社群發文，因個人健康，本屆立委任期屆滿不再參選連任，感謝民眾的支持，楊曜此舉為澎湖政壇投下震撼彈，直接衝擊下屆澎湖藍綠陣營立委佈局，甚至牽動縣長選舉。

楊曜說，在任期內拖著飽受睡眠障礙折磨的身軀、背負著民眾的期待、承擔著推動澎湖進步的責任，勉力前行，總是希望在每日往返澎湖台北的奔波中，完成每件確保民眾權益和有利澎湖發展的事務。「面對無解的睡眠障礙，早在二○二二年縣長選舉結束時，就決定這屆立委當選後，任滿退休」。

楊曜在去年立委就職前，已告訴助理們不再參選公職的決定，並得到諒解。楊曜說，這兩年雖然中央至地方同為民進黨執政，但澎湖的建設完全停擺、產業發展的瓶頸難以突破，這份憂慮加劇了其睡眠障礙，更感力不從心，七月份已經向中央黨部報告了自己的健康狀況，並且表明不再參選任何公職。

楊曜不連任的消息引發政壇關注，國民黨議長陳毓仁、澎湖縣黨部主委陳雙全、議員吳政杰、許國政，甚至湖西鄉長陳振中等，都有角逐立委的實力；反觀民進黨則有斷層現象，檯面上的澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠，都必須通過明年底的連任考驗，曾任縣府社會處長的律師桂祥晟則是黑馬。

