三多商圈興中市場 推青年創市計畫

2025/09/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕三多商圈的新光三越、SOGO兩家百貨公司，近年業績衰退，人潮大不如前，為活絡商圈，「三多商圈發展協會」自力舉辦多個活動吸引人潮回籠，近期並針對商圈內的興中市場，推出青年創市計畫。

廿年前，三多商圈仍是高雄最熱門的商圈，商圈內有新光三越三多店、SOGO、高雄大遠百等三家百貨公司。但自從北高雄漢神巨蛋商圈、南高雄的夢時代崛起後，新光三越與SOGO兩家百貨的業績節節衰退，也衝擊其他商家。

「三多商圈發展協會」理事長徐吉田說，高雄地王目前還是大遠百，附近還有亞灣區、軟科等重大建設，高雄最有錢的建隆里也在這裡，購買力高。此外，捷運三多站穩居人數第四名，具備人潮潛力。

為活絡商圈，三多商圈發展協會一年舉辦兩次、共四場市集，包括文橫三路封街的餐車市集、盛興公園環保市集，平均能吸引二．五萬人，未來並計畫擴大舉辦耶誕購物節。

有感於商圈內的興中市場目前僅剩十幾個攤位，徐吉田著手推動青年創市計畫，由旅悅國際青年旅館提供進駐市場青年的籌備期共享空間，降低創業負擔，SOGO則協助青年品牌與攤商的行銷，期待打造「有溫度、有故事的新市場風景」。

