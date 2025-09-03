高捷13件聯開、都更案 南高雄佔9件

高市副市長林欽榮（左）說明前金區後金段公辦都更基地各項優勢條件。（記者王榮祥攝）

2025/09/03 05:30

紅線RK1東基地 預計明年招商 林欽榮喊話：投資高雄最夯時機

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市近十年來發展呈現重北輕南，人口往北遷移，高市捷運局共推出十三件捷運站旁聯合開發或公辦都更，其中九件在鐵路以南的市區，將成為南高雄翻轉契機。

前金區後金段都更 12/8截止投標

高市府近期接連舉辦R20聯開案動土、O9苓雅運動園區站BC基地招商、O10與Y18衛武營站聯開案簽約、與昨天的前金區後金段四十四地號等八筆土地公辦都更招商說明；副市長林欽榮信心喊話，此刻正是投資高雄最夯時機。

後金段公辦都更案基地為幼兒園舊址，位於亞洲資產管理中心高雄專區內，距捷運站僅兩百五十公尺，總投資額估五十三億元，昨有近廿家廠商參與招商說明，今年十二月八日截止投標。

九件已標出、三件公告招商中

捷運局說明，十三個開發案分別是十件聯合開發與三件公辦都更，其中九件標出（兩案已動工）、三件公告招商中，捷運紅線RK1東基地預計明年招商。

十三案中有九件在鐵路以南市區（含綠園道上的Y10），近年來台積電、橋科讓北高雄搶盡風采，這九案將成南高雄翻轉契機。

十三個開發案分別為橘線O4、橘線O13、黃線Y10、紅線RK1西基地、紅線R20、黃線Y15、橘線O10與Y18、紅線RK1東基地、橘線O9A基地、橘線O9BC基地，公辦都更三件為五權段、A5（R17旁）、後金段；位於北高雄的有紅線RK1西與東兩基地、紅線R20、A5等四件，其餘九件在南高雄。

議員認能提升土地效益 帶動發展

市議員張博洋表示，捷運聯開案能整合交通建設與土地利用，透過公私協力創造兼顧經濟效益與都市發展的雙贏局面，南高雄面臨都市老化、人口外移課題，預期聯開能提升土地效益，帶動周邊發展。

高捷橘線O4聯開案是13件捷運站旁土開案中最早動工的基地。（記者王榮祥攝）

