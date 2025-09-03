為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楓港風機疑「偷動工」 最高裁罰30萬

    縣府組成聯合稽查小組，會勘發現業者違反《區域計畫法》，當場開單告發。（屏縣府提供）

    

    2025/09/03 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏盛風力發電股份有限公司未經屏東縣政府同意，疑似擅自於枋山鄉楓港地區整地及施設固定基礎，引發地方居民反彈。縣府昨緊急組成聯合稽查小組，會勘發現業者違反《區域計畫法》及農地使用規定，當場開單告發，最高可裁罰三十萬元，並要求限期恢復原狀。縣府強調，絕不允許破壞生態及侵害居民權益的陸域風機開發案。

    屏盛公司計畫在枋山鄉農牧用地、交通用地及水利用地上設置風機，卻未完成環境部環評初審，擅自整地並建置基座。縣府確認業者未依法申請，農地使用明顯違規。屏縣府早在二○一○年公告停止受理農牧用地再生能源設施容許，業者聲稱「測風塔工程」，仍難逃違法事實。

    屏盛公司九月一日在枋山舉辦說明會，卻遭居民強烈抗議。縣府指出，該案三月環評初審時已提出質疑，要求業者補正噪音、振動、眩影等影響評估，至今未見資料更新。縣府已將居民陳情書函轉環境部，納入環評初審會議，屏縣府重申絕不核准此案。

    受屏盛公司委託的瑞風能源澄清，該整地為設置測風塔蒐集風速、溫度、濕度等數據，並非正式風機工程。認為該設施屬短期研究用途，無須雜項執照，並已主動函文民航局、軍方、海巡署等七單位，均獲核准。

