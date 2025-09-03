恆春中元攝影賽 強調榮譽降低獎金

恆春去年「國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」重審後，金獎作品氣勢佳。 （記者蔡宗憲攝）

2025/09/03 05:30

去年內定風波 今年不停辦 祭出更嚴謹評審機制

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所去年因「國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」引發黑箱爭議，原計畫停辦的比賽，鎮長尤史經決定捲土重來，今年比賽以「雪恥」為目標，大幅降低獎金、強化榮譽性，並祭出更嚴謹的評審機制，力求公平公正，重塑恆春攝影比賽的公信力。

金獎從三萬降至一萬元

去年比賽因金獎作品被批平凡無奇、得獎者獨攬多項獎項，引發「內定」質疑，鎮公所內部本決定停辦避開爭議，但痛定思痛後，重新檢視賽制缺失。今年比賽獎金全面調降，金獎從三萬元降至一萬元，銀獎八千元、銅獎五千元，總獎金縮減至三萬餘元。但增加作品登上恆春鎮內看板、農民曆等榮譽；恆春鎮長尤史經強調，「降低獎金是為了回歸攝影比賽初衷，強調榮譽而非金錢，鼓勵以鏡頭展現恆春之美。」

專家匿名評定 每人限投稿五件

為杜絕爭議，鎮公所今年邀請來自攝影、教育、文化等跨領域專家組成評審團，並採匿名評審制，避免人為干預。比賽規則也更加嚴格，明確禁止特殊相紙或數位後製，強調原始影像的真實性，杜絕去年因照片變形、品質參差不齊引發的批評。此外，每人投稿數量限制為五件，防止單人包攬獎項爭議重演。

「要讓比賽成為宣傳恆春之美的平台，而非少數人的獎金遊戲！」尤史經表示，鎮公所已全面強化參賽機制，並承諾評審過程全程公開透明。比賽主題聚焦九月五日至六日的「恆春豎孤棚踩街暨晚會」及恆春人文、景觀、生態、古蹟，投稿自即日起至九月二十日止，預計十月二十三日頒獎。

