台東YouBike滿意度96％ 騎乘補助至年底

2025/09/03 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣自去年十二月引進YouBike 2.0公共自行車以來已獲肯定。縣環保局經過意見調查，YouBike推動迄今有超過九成滿意度，也認為此政策有效減少私人運具使用、降低碳排放。特別的是，有觀光客騎著自行車「攻頂」看台東熱氣球，或從關山鎮騎到市區，而使用者也期待車輛維護與站點設置再加強。

台東縣環境保護局於今年七月辦理「一一四年台東縣YouBike服務滿意度問卷調查」，結果顯示，民眾對於YouBike的整體滿意度高達九十六．六％，再次使用意願達九十九．四％，而願意推薦親友使用的比例更達九十七．四％，展現公共自行車服務獲縣民喜愛。

環保局調查，民眾對於車輛清潔度與維修保養滿意度分別為九十二．三％及九十四．三％，顯示台東公共自行車能提供穩定且舒適的騎乘體驗。不過，使用者也期待進一步提升便利性，如增加場站密度、強化車輛維護以及優化租借流程。

前30分鐘皆享5元補助

縣府表示，為發展綠色運輸、鼓勵民眾響應低碳出行提供YouBike騎乘補助，時間至今年十二月三十一日止，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前三十分鐘皆可享五元補助，呼籲多加使用。

