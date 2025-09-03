為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆取締行人違規過馬路 信二路最多

    基隆醫院前設有行人違規穿越AI科技偵測告警設備。（記者盧賢秀攝）

    基隆醫院前設有行人違規穿越AI科技偵測告警設備。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/03 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今年開始取締行人違規穿越馬路，仍有許多民眾不走行人穿越道，上個月孝二路才又發生行人穿越馬路被機車撞傷的意外，警方最近加強取締行人違規；統計今年二到八月底已取締四七三九件，其中以信二路四一二件居冠，多集中在車站、醫院、市場周邊。

    基隆推動「行人友善」政策，剛開始以車輛禮讓行人為主，去年底啟動「行人有序」，勸導行人走斑馬線，今年二月開始取締，違規行人罰五百元，但仍屢有民眾違規穿越馬路發生事故。

    2月起取締4739件 罰500元

    有民眾近日在社群網站發文表示，信二路部立基隆醫院附近，常有警方取締行人違規穿越馬路，留言民眾有人認為應該取締，也有人認為罰款太輕，建議比照機車不禮讓行人罰一千二百元起跳，以達嚇阻效果。

    交通隊統計，今年二月執法至八月底，共取締四七三九件行人違規，前五大路段為基隆醫院所在的信二路共四一二件最多，其次是安一路三二七件、安樂路二段二七五件、孝四路二四六件、愛三路二四三件，以車站、醫院、市場周邊，人潮及車潮密集的地點居多。

    交通隊指出，實施「行人友善」政策後，基隆市的交通事故大幅下降，去年一至八月行人事故共二四七件，今年同期一五一件，減少九十六件，降低卅八．九％，將會持續滾動修正調整執勤地點。

