    生活

    水源市場外牆優化 勾勒杜鵑花意象

    公館地標水源市場外牆「水源之心」優化完成。 （北市文化局提供）

    公館地標水源市場外牆「水源之心」優化完成。 （北市文化局提供）

    2025/09/03 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市公館水源市場外牆由以色列動力藝術大師亞科夫．亞剛（Yaacov Agam）創作的全國最大規模公共藝術作品《水源之心‧花漾水源》，歷經十五年風雨洗禮而褪色老舊，台北市文化局斥資逾四千萬元，由原藝術家重製完成優化，配合潮台北系列活動之一的「南方放電NOW公館—巷弄藝術節」亮相，市場外圍將設貨櫃展演空間，由七組國內外藝術家在市場內部及周邊創作，自即日起展至十一月二日止。

    水源市場於一九八○年啟用，文化局於二○一○年邀請亞剛打造《水源之心》，以多種色彩構成的動態幾何構圖，讓老市場變身為城市藝術地標，榮獲國家卓越建設獎與台北老屋新生獎。因歷時悠久，色彩出現退色污損，文化局斥資逾四千萬元進行「原樣拆除、優化重製、原位重建」，邀原藝術家重製，去年下半年啟動，今年八月完工。

    立面呈現3種觀看視角

    文化局表示，《水源之心‧花漾水源》優化後，延續「水源」意象，結合台北市市花「杜鵑」，以柔和漸層的五十七種色彩建構全新立面圖像：鄰羅斯福路四段立面呈現三種觀看視角，從左側可以看到粉紅、白、藍相間的色彩點綴，正對作品可看到漸變的粉紅色系，從右側則看到由紫色到桃紅、粉紅的漸層色彩，勾勒出杜鵑的形象。

