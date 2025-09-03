為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    爵士音樂季 演出場域遍布台北

    2025/09/03 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北爵士音樂季即日起至廿八日舉行，以「爵士無所不在」為主題，規劃「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」三大主軸，演出場域遍布全市，從戶外音樂節舞台、傳統市場、觀光碼頭，甚至走進台北動物園演出。

    走進市場、動物園

    台北爵士音樂季從二○○七年開始辦理，今年延續「巷弄即興台」計畫，徵選出數組優秀爵士團隊，還有來自海外的團隊報名，將於台北各式爵士餐酒館與音樂空間輪番登場。台北爵士音樂季團長李承育表示，「爵士潮現場」將帶領深入七處蘊含歷史文化的空間，結合歷史建築與當代藝術的寶藏巖國際藝術村，則邀請融合DJ、舞者與派對文化的爵犬Joe Trane跨界演出，帶入「Battle」文化，給觀眾不一樣的感受。

    李承育說，台北市立動物園內，盜魂紐奧良爵士樂團以嘉年華遊行形式重現紐奧良的街頭盛宴，在移動式的舞台演出，可能是遊園車上，或是各動物場館前與現場環境融合表演，或以遊行呈現，讓大小朋友邊看動物邊欣賞音樂。

    「北流主舞台」將於九月廿六日至廿八日在戶外表演空間登場，有來自匈牙利、法國、泰國、日本的樂團參與。

