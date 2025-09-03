為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《校友護樹》金華國中蓋風雨球場 擬改基地不移樹

    北市金華國中建置風雨球場，原規劃要移植、移除樹木，引發護樹團體關切。（金華國中校友護樹團提供）

    北市金華國中建置風雨球場，原規劃要移植、移除樹木，引發護樹團體關切。（金華國中校友護樹團提供）

    2025/09/03 05:30

    民團提供資料佐證樹齡逾50年 教育局盼達到雙贏

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立金華國中因建置風雨球場要移植、移除卅九棵樹，包含大王椰子樹等樹種，因校友護樹而暫緩；文化局八月六日判定校內樹木不具樹保資格，護樹團體昨到台北市政大樓前陳情，提出樹木已逾五十年的圖資，供昨天再召開的樹木保護委員會審議參考，文化局表示，一週後公告會議決議是否認定樹木符合受保護資格。教育局昨出席陳情現場，說明將朝更動風雨球場基地，不砍伐、移植樹木方式進行，爭取雙贏。

    將再公告是否符合受保護資格

    金華國中因缺乏遮蔽空間進行大型集會與體育活動，而有興建風雨球場計畫；八月五日進行工程時，護樹團體前往現場陳抗，工程暫緩，但有五棵樹木被移除。護樹團體表示，工程範圍內的校樹樹齡逾五十年，也補送相關圖資給文化局，但都被認定未達受保護標準。

    金華國中校友護樹團、台灣樹人會以及十多個護樹團體，昨下午到台北市政大樓前舉行記者會，提出一九七五年台北市立女中（金華國中前身）畢業紀念冊照片，佐證樹木符合樹保條例要求的樹齡五十年、具歷史文化珍稀價值及群體樹木；還有一九七四、一九六七年航照圖，佐證當時已有大王椰子樹。

    北市教育局工程及財產科科長粘志偉在記者會現場表示，風雨球場工程已暫停施作，校方評估朝不移除、移植任何樹木來調整基地，盼達到雙贏；護樹團體聽聞，當場鼓掌叫好。

    金華國中總務主任許珮甄表示，廠商剛提出新的修正圖說，學校內部需要開會討論後續方向，但會以不移除、移植樹木的方向為優先。

