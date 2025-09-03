拒檢察園區 居民陳情要藝文特區

周邊居民不滿「檢察園區」規劃案，陳情「拒絕檢察園區無限擴張，還我西區藝文特區」。（記者董冠怡攝）

2025/09/03 05:30

鄰近西門町 都審幹事會決議先與地方溝通 北檢︰方便洽公 人潮帶來商機

〔記者董冠怡、吳昇儒／台北報導〕鄰近西門町的國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部等建物拆除後的空地，規劃為「檢察園區」，周邊居民不滿國防部之前在地方公聽會承諾的藝文特區跳票，變成囚犯與囚車頻繁出入的封閉機構，五十餘名民眾昨於都發局都審幹事會召開前到台北市政府陳情，頭綁白布條高喊「拒絕檢察園區無限擴張，還我西區藝文特區」；幹事會議決議請興辦機關先與地方妥善溝通，再續行都審程序。

民眾反對禁制區擴張 促撤銷改建案

前總統蔡英文二○二一年拍板將國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部規劃成檢察園區，將土地移交法務部管理，法務部委託市府工務局代辦新建地上十一層、地下五層辦公大樓，工期五年；新建工程昨由台北市都審幹事會進行討論。

中正區建國里長許瀞尹等人指出，二○一七年國防部在地方公聽會允諾融入藝文展場、購物商場和便民設施，並保留作為藝文特區，之後便無下文；直到二○二二年才從新聞得知土地移交法務部要蓋大樓，去年拆遷說明會得知是改建為地檢署與高檢署的辦公大樓，變成囚犯與囚車頻繁出入的封閉機構，「我們要的是南港LaLaport的商場，不是土城看守所的前哨站。」

議員籲提供回饋設施 兼顧區域發展

陳情民眾反對禁制區無限擴張，要求撤銷改建案，以開放多元公共設施取代封閉性機關建設，恢復藝文特區功能，結合商業、觀光與在地城內文化，帶動西區經濟再生。市議員吳志剛、洪婉臻到場聲援，呼籲法務部好好跟地方溝通，取得共識，也會把居民的意見反映給中央，希望中央提供地方回饋設施，兼顧區域發展。

幹事會議結論請申請單位北檢、代辦單位工務局，將民眾訴求納入評估，先與地方妥善溝通，再來續行都審程序。

台北地檢署表示，現有大樓為四十年前興建，因業務及人員不斷擴增，空間早已不敷使用，人員分散辦公，造成民眾洽公不便；新大樓興建後可讓民眾洽公更便利，且基地使用分區屬第四種商業區，可供公務機關使用，均依相關建管法令申請使用，並無用途違規。

此外，原址相關史實文物，國防部已完整保留於新建的「國家軍事博物館」，無文化斷裂疑慮。加上基地鄰近司法機關可形成司法園區鮮明意象，未來機關人員進駐、民眾洽公，將增加人潮，為周圍商家帶來商機，有助商業發展。

