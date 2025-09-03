為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投空品監測 佈設180處微型感測器

    因應秋冬季節大氣擴散條件不佳，南投縣建置一八○處空氣品質微型感測器。（南投縣環保局提供）

    因應秋冬季節大氣擴散條件不佳，南投縣建置一八○處空氣品質微型感測器。（南投縣環保局提供）

    2025/09/03 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣地形多山、氣流擴散條件不佳，尤其進入秋冬季節，常受東北季風與境外污染物影響，造成局部地區空氣品質惡化，縣府環保局已於全縣建置一八○處空氣品質微型感測器，建立密集且具彈性的空氣品質監測網絡，全面掌握縣內空氣狀況，以利啟動應變機制，維護空氣品質。

    環保局指出，日月潭因是國際知名觀光景點，已劃設為全縣第一個空品維護區；草屯鎮及南崗工業區則因人口與車流密集及產業聚落特性，均列為優先建置空氣品質微型感測器的重點區域。透過微型感測器即時回傳的PM2.5、溫度、濕度等數據，環保局能即時掌握污染趨勢，進一步結合環境部監測資料進行比對與模擬，在空氣品質惡化之前，提早啟動應變機制。

    環保局強調，空氣品質微型感測器也可協助事業單位自我檢視污染防制設施運作情形，降低環境衝擊，目前感測器資料也已整合至空氣網，方便民眾查詢周邊空氣品質資訊，該局也將依據空氣品質變化趨勢，調整佈建策略，如鳥嘴潭人工湖於今年初完工啟用，已調整附近鄉鎮感測器位置，進行不同地形與環境特性的監測應用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播