南投連年歲計賸餘 自籌財源不到2成

南投縣議會2日召開臨時會，由審計部南投縣審計室進行113年度南投縣總決算報告。（記者張協昇攝）

2025/09/03 05:30

審計室︰依賴中央補助 開源措施不足 縣府︰積極開發產業園區

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣去年度總決算出爐，審計部南投縣審計室主任李錦玫昨（二）日在縣議會臨時會進行一一三年度南投縣總決算報告指出，南投縣去年度歲計賸餘四十一．一五億元，連續多年歲計賸餘，整體財政穩健，惟值得注意是自籌財源未及二成，各項支出需要依賴統籌分配稅款和中央補助款挹注。

去年歲計賸餘41.15億 財政穩健

李錦玫表示，南投縣去年度歲入決算審定四一八．四九億元，主要是中央補助款及分配稅款收入；歲出決算則審定三七七．三三億元，以教育科學發展文化支出為最大宗，其次是經濟發展支出，歲入、歲出相抵，歲計賸餘四十一．一五億元，去年度未舉債，但償還債務三十三．三二億元，收支賸餘七．八三億元。由於南投縣連續多年歲計賸餘，且債務僅剩三十．一八億元，財務狀況經財政部評定為優等，整體財政穩健。

12項開源計畫未達預期目標

惟李錦玫強調，南投縣自籌財源未及歲入審定數二成，且從一一一年度的十六．七四％逐年降至一一三年度的十二．三三％，各項支出需要依賴統籌分配稅款和中央補助款挹注。在開源措施方面，也有包括埔里福興溫泉區開發計畫等十二項未達預期目標，且近三年人事費占財源比例逐年提升，自籌財源沒辦法支應人事費，卻有幾個機關進用的約聘僱人員，超過五％的法定人數標準。

縣府表示，南投以農業為主，歲收不豐，但近幾年來仍透過開發旺來等產業園區積極開源。至於中央補助計畫，並不列入約聘僱人員五％限制，部分單位因而積極爭取補助計畫，充實業務執行人力，惟對於少數單位因歷史因素長久進用約聘僱人員，將重新檢討。

