    首頁　>　生活

    大里掩埋場爆滿 中市議員批市府失能

    民進黨台中市議會黨團批大里掩埋場已成垃圾山。（民進黨台中市議會黨團總召王立任提供）

    2025/09/03 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議會黨團二日召開記者會表示，環境部指稱台中市大里掩埋場去年已滿載，台中市府卻繼續堆置垃圾，致使去年超載三十四萬餘公噸，今年更累積達三十六萬餘公噸，未來又說要增四十八．八萬公噸，文山焚化廠延宕至今沒有進度，造成大里場成了垃圾山，痛批市長盧秀燕說自己要「留在家」，不選國民黨主席，卻把垃圾留在家裡，要她不要做「春秋大夢」。對此，環保局表示，大里掩埋場並無滿載。

    環局︰無滿載 暫時去化管道之一

    民進黨中市議會黨團總召王立任表示，台中市的垃圾掩埋容量僅剩二萬四九七八立方公尺，剩餘比例僅○．五％，是全國最低，文山焚化廠延宕八年未完工，作為暫置場的大里掩埋場早已滿載，卻持續堆置，至二○四二年才能完成清除，當地人將被迫承受長達十八年的垃圾惡夢，盧秀燕說不選黨主席要留在家裡，就把家好好弄乾淨，不要把毒瘤留給台中市民。

    綠議員︰垃圾山到2042年才能清完

    議員林德宇、張芬郁、李天生、蔡耀頡也表示，裸露垃圾就在大里山坡地上，盧秀燕還敢說台中市是幸福城市？

    環保局表示，大里掩埋場並無滿載，並依規定作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一，文山焚化廠汰舊換新招商已於八月廿五日截標，預計二○二九年可完成首座新爐建造。

    民進黨台中市議會黨團批市長盧秀燕沒有作為，導致大里垃圾掩埋場變垃圾山。（記者蘇金鳳攝）

    圖
    圖
