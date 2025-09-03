議員提案台中海洋館市民免費 中市府︰檢討票價

台中海洋館試營運中，市議員周永鴻提案，讓台中市民不限次數免費參觀。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/03 05:30

正式營運成人票500元 13億稅金打造 周永鴻籲比照花博 不限次數免費參觀

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館正在試營運，目前成人票打八折四百元，一旦正式營運就要五百元，並不便宜，民進黨台中市議員周永鴻二日在議會提案，呼籲市府應比照市長盧秀燕上任初期，對「台中花博」的免費政策，讓市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館；對此，台中市府觀旅局則表示，花博營運與海洋館不同，海洋館採「使用者付費」模式，未來將檢討票價。

綠提案普發5萬 臨時會將討論

此外，台中市議會將在九月十五日召開臨時會，民進黨中市議會黨團總召王立任表示，日前已提案要求中市府普發現金五萬元，此提案會在臨時會討論，會爭取其他政黨的支持。國民黨市議會黨團執行長陳成添表示，市府根本沒有超徵，稅收一千億元需上繳中央或用於重大建設，根本無餘錢，民眾黨中市黨部主委陳清龍則表示，不配合民進黨普發現金的議題炒作；財政局表示，中市財政尚短絀二一一億元，決算賸餘須優先還債。

試營運至9月25日 成人票400元

台中海洋館八月二十一日至九月二十五日試營運，成人票四百元，正式營運為五百元、優待票四百元、博愛票二百五十元、六歲以下免費。

周永鴻指出，台中海洋館的興建經費高達十三億元，主要來自全體市民的稅金，既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀的權利，「市民花錢，市民免費！」盧秀燕認為海洋館是一項屬於全體市民的公共建設，市府也應該讓市民免費，但外縣市及外籍遊客仍維持收費，既保障市民權益，也能確保營運經費來源而永續經營。

觀旅局︰長期營運 使用者付費

台中市府觀旅局表示，台中海洋館與各地運動中心的經營模式相同，採「使用者付費」，維持長期營運所需財務穩健與專業管理，花博屬於短期性展覽，與長期營運的台中海洋館不同，未來也將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

