為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員提案台中海洋館市民免費 中市府︰檢討票價

    台中海洋館試營運中，市議員周永鴻提案，讓台中市民不限次數免費參觀。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館試營運中，市議員周永鴻提案，讓台中市民不限次數免費參觀。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/03 05:30

    正式營運成人票500元 13億稅金打造 周永鴻籲比照花博 不限次數免費參觀

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館正在試營運，目前成人票打八折四百元，一旦正式營運就要五百元，並不便宜，民進黨台中市議員周永鴻二日在議會提案，呼籲市府應比照市長盧秀燕上任初期，對「台中花博」的免費政策，讓市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館；對此，台中市府觀旅局則表示，花博營運與海洋館不同，海洋館採「使用者付費」模式，未來將檢討票價。

    綠提案普發5萬 臨時會將討論

    此外，台中市議會將在九月十五日召開臨時會，民進黨中市議會黨團總召王立任表示，日前已提案要求中市府普發現金五萬元，此提案會在臨時會討論，會爭取其他政黨的支持。國民黨市議會黨團執行長陳成添表示，市府根本沒有超徵，稅收一千億元需上繳中央或用於重大建設，根本無餘錢，民眾黨中市黨部主委陳清龍則表示，不配合民進黨普發現金的議題炒作；財政局表示，中市財政尚短絀二一一億元，決算賸餘須優先還債。

    試營運至9月25日 成人票400元

    台中海洋館八月二十一日至九月二十五日試營運，成人票四百元，正式營運為五百元、優待票四百元、博愛票二百五十元、六歲以下免費。

    周永鴻指出，台中海洋館的興建經費高達十三億元，主要來自全體市民的稅金，既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀的權利，「市民花錢，市民免費！」盧秀燕認為海洋館是一項屬於全體市民的公共建設，市府也應該讓市民免費，但外縣市及外籍遊客仍維持收費，既保障市民權益，也能確保營運經費來源而永續經營。

    觀旅局︰長期營運 使用者付費

    台中市府觀旅局表示，台中海洋館與各地運動中心的經營模式相同，採「使用者付費」，維持長期營運所需財務穩健與專業管理，花博屬於短期性展覽，與長期營運的台中海洋館不同，未來也將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播