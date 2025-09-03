嘉義文化獎 影帝蔡振南獲特別獎

嘉義縣長翁章梁（中）頒發「嘉義文化獎」給得獎者王瓊玲（左一）、陳政宏（左二）、蔡振南（右二）及郭玉雯（右一）。 （記者蔡宗勳攝）

2025/09/03 05:30

文學家王瓊玲、舞蹈家郭玉雯、美術教育家陳政宏得獎

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府創辦的「嘉義文化獎」，第四屆「文化獎」由文學家王瓊玲、舞蹈家郭玉雯及美術教育家陳政宏獲得，知名演員、歌手及作詞曲家蔡振南獲「特別獎」；昨縣府舉辦頒獎典禮，蔡振南領獎時表示，離開故鄉六十年，感恩故鄉沒有忘記他，願意給予鼓勵，拿到嘉義文化獎比到國外拿其他獎項更開心，「這是故鄉給我的愛」。

文化工作者 用生命創作

嘉義縣政府二○二二年起創辦「嘉義文化獎」，是在地藝文界重要獎項，昨由縣長翁章梁頒獎，他演唱蔡振南作詞、作曲的「心事誰人知」，讚揚蔡振南是嘉義出身的優秀文化工作者，在歌曲以及戲劇領域發光發熱，將台灣人的情感及氣魄發揮得淋漓盡致，王瓊玲、郭玉雯及陳政宏用生命創作，感謝文化工作者為嘉義增添色彩。

蔡︰將盡力守護故鄉文化

蔡振南是台灣台語音樂的重要推手，跨足影視劇場，演出作品部部膾炙人口，曾獲得金馬獎、金曲獎及金鐘獎；蔡振南說，自己出生在新港鄉埤仔頭，得知獲獎很興奮，再忙也要回來，會持續盡自己的力量守護故鄉的文化。

中正大學中文系教授王瓊玲學術與創作並重，著作在國際漢文學界享有盛譽，以鄉土與歷史為題，書寫嘉義與台灣的文化故事，並將創作版稅全數再加倍捐助公益，展現深厚人文關懷。

郭玉雯二○二○年創立雯翔舞團，以其細膩敏銳的創作語彙，結合台灣土地、人文與當代表演藝術語言，打造具有在地特色與國際視野的舞蹈作品。

陳政宏投身美術教育多年，從教職到籌辦「梅嶺美術館」，展現薪火相傳的堅持，培育無數新生代藝術家，為美術教育立下里程碑。

