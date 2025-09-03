為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    古坑公所人員勘災頻掛彩 鄉長盼「免現勘」

    古坑山區多處道路仍未搶修完成，公所職員冒著危險上山勘災。（古坑公所提供）

    2025/09/03 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕颱風豪雨重創中南部農作物，雲林古坑鄉農業天然災害現金救助申請有一萬三千多筆，古坑鄉公所職員總動員勘災，由於山區路況不佳，陸續傳出多人「掛彩」。鄉長林慧如昨日在臉書PO文嗆農業部，「免現勘很難嗎？請自己派員來看」。

    山區路況不佳 女職員摔車骨折

    古坑鄉公所一名女職員與另一名同事，上月卅一日前往山區勘查農損，行經產業道路因路面有砂石、青苔，機車車輪打滑摔車，造成左肩骨折，緊急送醫開刀，預計需三個多月才能復原。林慧如指出，古坑境內農地有九十九％未辦重劃，地形崎嶇，有的車輛無法到達，只能徒步前往，還有山坡地保育區的農牧用地、林業用地，勘災難度更高。

    林慧如指出，光靠農經課六名人力無法看完，公所函文請示，農業部回文要公所總動員勘災，全公所六十三名職員全派上場，平日上班有自身職務要辦理，只能利用假日上山勘災。

    公所主祕曾春渾表示，勘災同仁有人摔車，也有人因遭蚊蟲叮咬過敏身體起紅疹；依農民規定申報結束後卅日內要完成勘查，因多達一萬三千多筆、加上古坑幅員遼闊，申請展延，目前完成約六成，山區困難度高，現只完成約兩成多。

    林慧如說，公所曾行文建議山區可以免現勘，但遭到否決，現在同事們超負荷的工作上級政府知道嗎？免現勘很難、很過份嗎？那就請上級政府自己派員來。

    雲林縣長張麗善表示，中央一直說災後救助要從優、從寬、從速、從簡，她也曾提出全品項、免現勘，只有行政程序簡化才能讓農民儘快復耕。

