台南「將軍吼」週六登場 上午11點起交管

台南夏日音樂節將軍吼將於9月6、7日登場，圖為去年放煙火狀況。 （資料照，南市觀旅局提供）

2025/09/03 05:30

2天活動搭配煙火秀、藝人開唱 加開佳里站至將軍漁港加班車

〔記者王姝琇／台南報導〕台南夏日音樂節將軍吼將於九月六、七日，分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情，搭配連續兩天煙火秀熱鬧登場，市府提醒民眾，務必配合活動交管措施前往。

將軍吼邁入第十四年，活動兩天以偶像之夜「鯤鯓開吼」、樂團之夜「將軍燃炸」為題，匯集十三組藝人輪番開唱，特邀圈粉無數的人氣男團Ozone，以及榮獲第卅六屆金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，共同為將軍吼活動加溫；卡司陣容還有流行音樂天王畢書盡、金曲搖滾樂團TRASH、麋先生、人氣搖滾美秀集團、小男孩樂團、金曲入圍新星陳泳希等。

台南市長黃偉哲表示，為維護活動現場秩序與交通順暢，活動兩天皆從上午十一點開始進行交通管制，請民眾務必配合交管人員指示，依規劃動線行駛與停車；未能親臨現場的民眾，可於電視及網路平台同步觀看直播，不錯過任何精彩內容。

將軍漁港南、北堤 禁止人車進入

相關交通與場地管制措施，包括將軍漁港南、北堤全面禁止人車進入。將軍漁港於六日晚上六點至十點、七日下午五點至晚上九點，禁止船舶進出。活動廣場聯外道路六日上午十一點至晚上十點、七日上午十一點至晚上九點，將軍區南廿五區道（台六一線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，視交通狀況實施彈性管制。

煙火施放區周邊 進行人車管制

煙火施放區周邊管制，包含六日上午十一點至晚上十點、七日上午十一點至晚上九點，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，呼籲民眾切勿闖入人車管制區域內。

會場周邊區域 彈性安排接駁車

此外，交通局配合活動加開佳里站至將軍漁港加班車，搭配原有藍一○、藍二○公車班次。另可事先預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享優惠價。自行騎車或開車民眾請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放在會場周邊指定區域，現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車，相關資訊可至「二○二五台南夏日音樂節」官網、臉書專頁查詢。

台南夏日音樂節將軍吼將於9月6、7日登場，以偶像之夜「鯤鯓開吼」、樂團之夜「將軍燃炸」為題開唱。圖為去年演唱會狀況。（資料照，南市觀旅局提供）

