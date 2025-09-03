1.7萬片災損光電板 環境部限業者5日前清完

丹娜絲風災受損光電板，目前僅剩約1.7萬片仍堆置在新庄滯洪池岸邊，已要求元昱公司九月五日前限期改善完成。（資料照）

2025/09/03 05:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風七月重創台灣中南部的太陽光電設施，環境部資源循環署副署長林健三表示，總計卅三案場受到災損，光電板總受損約十三萬五千片，目前還有約一．七萬片堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，已限期業者九月五日前改善完成。

林健三表示，風災受損的光電板經分類整理後，近五萬片送交處理機構完成去化，近六．八萬片陸續收集暫置合法場地，約八十八％光電板均已妥為安置及處理，目前剩約一．七萬片仍堆置在新庄滯洪池岸邊，已要求元昱公司九月五日前完成改善，否則政府將接手處理，相關費用將會向業者求償。

林健三說明，太陽能板主要由玻璃、鋁框、矽晶片、EVA封膜和塑膠背板等組成，國內廠商技術可在處理過程將其高效分離取出。其中玻璃壓碎後，進行分選，取得乾淨玻璃，可交由再利用機構再製；乾淨矽晶碎片送往處理廠進行金屬提煉；乾淨背板則回到塑膠回收，或再利用製造成陶瓷原料、陶瓷土粉，進一步製成磁磚。

林健三指出，我國廢太陽能回收處理已積極推動高值化資源循環，具資源化處理機構計四家，處理量能達每月二九一五公噸，未來將會有其他業者陸續投入。另外，環境部已啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，建立完整責任鏈。

