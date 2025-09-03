報價雙頭馬車！雞協才說產地價持平 蛋商立刻降3元

蛋商公會表示隨菜價走跌，2日起雞蛋產地價每台斤調降3元，批發價週四跟進。（資料照）

2025/09/03 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕北市蛋商公會昨宣布即起雞蛋產地價調降三元，每台斤從卅六．五元降為卅三．五元，批發價於週四跟進，每台斤從四十六元降到四十三元，引發中華民國養雞協會（簡稱雞協）批評，蛋商明顯操控蛋價。

雞協批蛋商操控蛋價

菜價走跌，北市蛋商公會理事長林天來表示，團膳業者轉向多用青菜，雞蛋用量稍減，經和全台各縣市蛋商公會等開會後決定，即起產地價每台斤調降三元，批發價於四日跟進。

雞協先前因不滿現行蛋價都是批發先漲、產地先跌，且批發與產地價差達九．五元等蛋價議定機制，七月時決議將由雞協主導產地價報價，於九月一日起施行，並決議本週雞蛋產地價不變，維持每台斤卅六．五元。

雞協副理事長林漢章表示，明明銷售暢旺，蛋商卻通知蛋農調降產地價，又因批發先漲、產地先跌，隨昨日蛋商公會跌價，蛋農上週六到這週四的蛋價都會以昨日最新價格結算，利潤受損，批蛋商公會操控蛋價，呼籲公平會應介入調查。

林漢章表示，雞協前一天才發布產地價持平，蛋商公會昨天立刻宣布降價，是刻意下馬威，但他也無奈指出，目前蛋農仍以蛋商公會報價為主。

林天來表示，今年蛋價最低點跟最高點價差達十四元，隨市況合理調整價格，強調蛋價非北市蛋商公會自行決定，都是遵從市場機制，漲跌都必須全台各縣市蛋商公會超過半數同意才會發布。

至於批發先漲、產地先跌，林天來表示，雞蛋採取包銷制（不論蛋農生產多少雞蛋，蛋商都要收），蛋商要承受庫存等風險，才會有這類制度設計。

