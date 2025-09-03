狐獴擬納入寵物「灰名單」 動保團體：衝擊生態應禁養

即便在圈養條件下，狐獴依然會表現出強烈的掘洞等自然行為，但許多民眾卻採用籠鍊方式飼養。（台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供）

2025/09/03 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為加強寵物管理，農業部擬將寵物分為黑、白、灰名單，其中狐獴在農業部與專家、飼主、動保團體代表會議中擬納灰名單，也就是制定繁殖買賣飼養規範後就准許作為寵物，預計今將討論灰名單管理措施，但動保團體呼籲農業部不該屈從少數人飼養需求、繁殖利益，更不該忽視狐獴對生態衝擊，應參考歐日美作法禁養。

被圈養恐出現攻擊性

部分民眾會將狐獴作為特殊寵物，台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會共同發布聲明指出，狐獴是廿到卅隻為一群的群居動物，有精細分工，挖洞為自然行為，被家庭圈養的狐獴生理與心理行為難被滿足，導致出現自我傷害與攻擊傾向，對本身與飼主都有危險，若逃逸或被遺棄，更對當地生態造成浩劫，日本沖繩引入近緣物種小印度獴後，耗費近廿五年及巨額經費才全面移除。

應制定過渡期管理配套

兩會表示，國內飼養狐獴無明確管理規範，若允許合法飼養，恐更刺激市場，增加嚴重不當飼養亂象，政府也不可能完全監管私人飼養。若未來又有飼主棄養溢出野外，後續成本難以想像，認為效法歐美日全面禁養，從源頭降低風險，也是管理寵物市場必要手段之一。

兩會建議，農業部應制定過渡期管理配套，確保政策執行及兼顧現有飼主權益，包含要求現有狐獴飼主在過渡期內申報數量與健康狀況，接受政府監督、禁繁殖買賣；加強入境檢疫與非法貿易打擊，防止新個體流入；透過教育提升公眾對野生動物認知。

農業部今邀三方討論

農業部動保司司長江文全表示，農業部上月邀請專家、飼主團體、動保團體代表討論寵物黑名單，初步討論後，已針對六百四十一種動物，如浣熊、蝮蛇科、眼鏡蛇科、河口鱷、網紋蟒等列黑名單獲初步共識，當天亦論及狐獴，動保團體主張全面禁養，專家與飼主團體代表主張國內存在一定族群後若斷然禁養，恐淪地下化，盼列灰名單加強管理。農業部今會再邀三方討論灰名單管理措施，盼各界用科學務實角度討論寵物管理，蒐集意見後，近期即對外預告。

狐獴是高度社會化的野生動物。 （台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供）

