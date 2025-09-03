連年虧損！國光客運中長途8路線 8日起停駛／上月底已退出高雄、墾丁6路線 另有6條中南部路線申請停駛中

國光客運連年虧損，繼上月底停駛6條路線，本月8日起將再停駛8條中長途國道路線。（國光客運提供）

2025/09/03 05:30

〔記者吳亮儀、蔡宗憲／綜合報導〕國光客運連年虧損，半年內兩度遲發薪水，上月底已退出高雄、墾丁等六條客運路線，昨再宣布自本月八日起，台北到高雄等八條中長途國道路線將停止營運，全數由統聯客運接駛，包括屏東、高雄、台南和台中都受影響。

交通部公路局更指出，國光客運還有申請停駛六條中南部的其它路線，公路局正在審核中。

交長指示重新檢討增減班路線

交通部長陳世凱表示，現在路線是廿、卅年前擬定的，民眾使用運具的習慣改變太大，已要求公路局重新檢討路線，哪些要增班、哪些可以減班或停駛，長程、中短程都要檢討，整體交通運具的布局要區分，找出運具優勢，且顧及偏鄉的需求。

公路局運輸組梁郭國說明，國光客運停駛這八條路線後，加上上月底的六條，總計有十四條路線停駛，將僅剩四十八條路線；這十四條路線共有一五八名駕駛，未來動向包括資遣、轉任其它路線、調任其它站務等。

梁郭國指出，客運的載客量與疫情前相比約剩下六到七成，短途的例如台北到宜蘭等路線有恢復到九成五左右，但中長途的路線僅剩下疫情前的四到五成。

他指出，載客量下降原因很多，包括乘車習慣改變、高鐵和台鐵搶客、駕駛員減少、少子女化等，未來是檢討客運作為中長途的運輸型態是否要改變，例如路段、站位和如何轉乘等，都要檢討。

今年客運業共39路線申請停駛

梁郭國指出，包括國光客運，今年還有其它客運業者共申請了卅九條路線停駛，經公路局檢討，其中廿一條路線可以用既有路線替代，其餘十八條路線還是有一定的需求，所以要求客運業者繼續營運。

公路局補充，統聯客運接駛八條路線仍維持原服務班次，僅1871台中─台南及1862桃園─高雄，經檢視載客數及考量與同路廊路線重疊，初期將依平、假日尖峰時段開行必要班次，視民眾需求再機動增班。

國光客運於上月底停駛的六路線中，1773與1780兩線屬一般公路客運路線，由屏東客運接駛，連日來民眾大多反應服務無異常；屏東市民林小姐表示，「只要班次不變、票價合理，換誰經營都沒差。」但也有乘客擔憂，「其他客運接手後，車輛狀況和司機態度要維持原本水準，不然長途搭車很辛苦。」

國光客運停駛路線表

