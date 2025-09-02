高雄國賓飯店將拆除 自救會控「偷跑」

2025/09/02 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老重建案，預計今年底前拆除，施工單位大陸建設昨舉辦拆除前環評說明會，遭控尚未取得建照，要求停止說明會；高市工務局則澄清該案目前僅核准拆除作業，絕無「假拆除、真興建」。

市府︰目前僅核准拆除作業

愛河畔的高雄國賓飯店於二○二三年一月底停業，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，預計興建五十八層、五十二層的雙塔建築，但屢遭鄰近住戶組成的自救會，控訴容積認定有誤差。

今年六月底，市府核發國賓飯店拆除許可；大陸建設昨天舉行拆除前環評說明會，預計今年底前，開始拆除舊有地上結構，施工期十二個月。

說明會上，議員陳麗娜、許采蓁痛批開發單位尚未取得建照，要求停止說明會；大陸建設副總石德鴻說明時，自救會高喊「官商勾結、會議無效」，怒批開發單位偷跑。

大陸建設母公司欣陸控股協理葉昭慶強調，昨天是依法召開拆除前環評說明會，所有程序都是依法申請、執行，會多聽取各方意見。另針對環評爭議，市府強調環評結論尚未被撤銷或暫停執行，依法乃具效力，拆除許可的核發並未違反行政程序法或訴願。

