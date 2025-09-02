（高雄）前鎮水產中心將完工 沒大型冷凍庫區

2025/09/02 05:30

〔記者洪定宏、黃良傑／高雄報導〕農業部漁業署執行「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，其中委託內政部國土管理署代辦的「多功能水產品運銷中心」統包工程，預計今年九月完工，但監察院審計部發現原規劃設置的大型冷凍庫區，因需求變更移除，影響魚貨產品新鮮度及品質衛生，不利未來導入食品安全衛生管制系統，要求漁業署檢討改善。

審計部也檢討漁業署未督促施工廠商確認剩餘土石暫置場地的使用及徵得高雄市政府同意，導致規劃土方暫置場地無法使用，須由陸運改為海洋棄置，增加經費支出及延宕完工時程。

請繼續往下閱讀...

另外，漁業署未審慎評估整併前鎮漁港區域內施作項目的範圍重疊情形，導致部分前瞻基礎建設特別預算補助建置的設施，因影響多功能水產品運銷中心施工，完工使用未達九個月即遭拆除。

漁業署指出，多功能水產品運銷中心工程二○二二年四月開工，經費約廿四億元，目前進行最後的排水路及景觀工程，預計九月完工；將加強監督多功能水產品運銷中心的品質衛生管理，以確保新鮮度。

博愛二路智慧機車格 前20分鐘免費

為解決民眾機車臨時停車問題，尤其是外送員越來越普及，高市推動「智慧限時機車格」，昨天起於博愛二路提供五格機車智慧停車，前二十分鐘免費，第廿一分鐘起每二十分鐘收費十元，以此類推計費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法