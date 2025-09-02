為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄小一新生減753人 20校不到5人

    昨天開學，高雄市文府國小師長扮動漫人物，歡喜迎接學生。（文府國小提供）

    昨天開學，高雄市文府國小師長扮動漫人物，歡喜迎接學生。（文府國小提供）

    2025/09/02 05:30

    今年總數近1.9萬人 估2030年降到1.6萬人 44校少於10人

    〔記者許麗娟、劉禹慶／綜合報導〕昨天是開學日，高雄市今年國小一年級新生比去年減少七百五十三人，全市有二十校的新生不到五人，面對少子化嚴重，市長陳其邁直言是國安問題，希望中央與地方共同努力減輕育兒負擔。

    陳其邁︰少子化嚴重 盼減輕育兒負擔

    高雄市有二百三十七所公立小學，今年小一新生一萬八千九百六十八人，較去年的新生減少七百五十三人，預估到二○三○年，會進一步降到約一萬六千人。此外，全市有四十四校新生不到十人，幾乎都在市郊或偏區，其中二十校少於五人，大樹區興田國小僅一名新生。

    鼓山區鼓岩國小新生數僅八人，是唯一一所位於市區新生數不到十人的學校，校長謝忠豪表示，學校位於舊社區，東西面與愛河、輕軌相鄰，南、北面的舊部落和鐵路局倉庫近年已計劃都更興建高樓，最快兩年蓋好住戶遷入，可望增加新生數。

    迎新送禮、戴狀元帽 師長扮卡通人物

    市長陳其邁指出，少子化是台灣最大的國安問題，因為人口結構老化，下一世代負擔會更重，需要支持托育、幼教問題及減輕家長負擔，年輕的父母才願意生養，地方和中央都要努力，孩子由國家與父母一起養。

    昨天許多學校卯足全力迎接新生開學，右昌國小送鋼杯、文具等「好六禮」；文府國小師長則巧扮動漫與卡通人物，啟動「夢想列車」；前鎮國小為新生戴上「狀元帽」等，陳其邁呼籲各校落實登革熱及腸病毒防治。

    澎湖望安2國小 均僅1名新鮮人

    此外，澎湖縣沒有學校新生數掛零，離島望安鄉將軍國小、花嶼國小僅有一名新生，國小六年都享有一對一教學之外，將軍國小還為唯一的新生舉行別開生面的迎新活動。

    高雄市長陳其邁昨早至右昌國小視察開學情形，並送給小一新生「右昌好六禮」。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁昨早至右昌國小視察開學情形，並送給小一新生「右昌好六禮」。（記者李惠洲攝）

