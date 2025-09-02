屏基打造智能醫療大樓 明年啟用

2025/09/02 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕歷經兩年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓昨天舉行上梁儀式，宣告工程進入最後階段，預計明年啟用，新大樓造價達四十六餘億元，將成為南台灣智慧醫療與急重症照護的重要據點，但也承擔龐大建設經費壓力，需要各界支持。

上梁典禮由屏基執行長余廣亮、院長吳榮州等人主持，屏基智能醫療大樓基地面積一萬六千平方公尺，規劃地下二層、地上十一層，總樓地板面積近七萬平方公尺，將設置一般病床四九九床及特殊病床三六二床。

吳榮州表示，智能醫療大樓啟用後將全面升級急診醫學、內外科加護病房、新生兒與小兒重症照護，同時引進智慧醫療科技，強化心肌梗塞、腦中風與重大創傷的治療能量，有效緩解急診室超載、病房不足、設備無法進駐等困境，讓病患不用遠赴高雄，也能獲得醫學中心等級照護。

吳榮州表示，屏基每年無償投入超過四千六百萬元於各項社會公益服務，對獨居長者關懷、弱勢家庭扶助及促進社區健康，並跨足非洲馬拉威，協助當地建立數位健康系統，新大樓向銀行貸款三十四億元，更需要龐大資金來提升設備，希望社會大眾能以給予支持。

