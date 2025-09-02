屏東枋山籌設風機發電 居民抗議

枋山鄉計劃發展風力發電，居民舉牌到說明會場前抗議。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕瑞風能源公司計畫在屏東枋山鄉發展風力發電，預計設置九座溪谷陸域風機，業者昨於楓港村舉辦地方說明會，反對居民直接走上街頭抗議表達不滿，自救會長、前鄉代表王光盛指出，風機對居民及生態都有不良影響，堅決反對設置。屏東縣政府則強調，該案尚在環境部辦理環評專案小組初審，縣府自始至今從未同意開發。

縣府︰還在環評初審 從未同意開發

枋山鄉因冬季東北風越過中央山脈順楓港溪谷直衝而下，形成落山風的風口，「楓港」之名由此而來，當地冬季風力強勁，泰國屏盛公司委由瑞風能源於楓港溪谷開發風力發電計畫；但因地點位在保育類猛禽及伯勞的遷徙路徑上，加上風機的低頻音和炫影被鄉民認為有健康疑慮，地方及環保團體反彈聲浪不小。

自救會代表王光盛指出，枋山及獅子兩鄉居民都反對設置風機，環評還沒通過，業者竟然已在麻里巴大橋下開挖，令人氣憤，呼籲政府重視。楓林村長宋銘德也說，目前獅子鄉已有四百人連署不同意設置風機，兩地鄉民走上街頭抗議，就是要明確表達地方反對立場。

擔憂衝擊猛禽遷徙 噪音、炫影危害健康

瑞風能源公司執行長許嫺音表示，該公司帶著善意前來，風機可為人口外流、老化的楓港村帶進更多就業機會及經濟活水，並提供地方相關回饋金以及二十年兩千萬元的電協金助助地方建設，希望將落山風的力量化為在地力量。

業者︰提供回饋金 500米內82戶7成支持

瑞風能源專案經理陳立昂補充，已在風機法定影響範圍的五百公尺方圓內八十二戶進行說明，目前支持度約七成，並取得六成地主同意，麻里巴大橋下的施工行為是為因應環評委員提出的安全性問題，故委託工研院進行風力測量研究，一年後測風塔就會拆除恢復原狀，並已與地主與農民協調取得共識並做出補償。

