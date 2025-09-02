（台東）打破禁忌 4布農女獵人獲認證

在經過數個月考核與訓練後，由耆老頒發獵人證書。（林保署台東分署提供）

2025/09/02 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣延平鄉武陵社區發展協會舉辦「狩獵證頒證儀式」，四十五位歷經數月訓練的布農族獵人從耆老手中接過狩獵證書，特別的是，以往上山狩獵將女性列為禁忌，但這批「畢業生」中卻有四位女性成員，成為全場焦點。

拿槍射擊、放陷阱、急救 都要學

武陵村於二○二四年加入推動「原住民族狩獵自主管理」計畫，由林保署台東分署輔導成立獵人團並制定狩獵公約，獲得許多族人響應，年齡層從十八歲到七十歲，參與成員除精進傳統狩獵技巧外，並學習射擊、野外急救、自動相機操作及獵物回報等多項現代科學課程。

請繼續往下閱讀...

本次獲頒證書的四十五位獵人中，有四位女性成員，打破布農族女性不得上山狩獵的禁忌；台東分署表示，由於部落人口結構改變，有鑑於國內其他原族部落也曾出現過女獵人，因此鼓勵女性加入，女獵人不見得都需要以槍狩獵，她們可以協助處理獵物及放置陷阱，一樣能捕獲獵物。

女獵人胡淑嬌表示，她完成了所有課程，積極參與巡守，希望能為傳承狩獵文化及守護山林資源盡一份心力；台東分署表示，女性成員狩獵本領不輸男性，有些男、女獵人為夫妻檔，最後打到獵物還是太太揹下山，令人刮目相看。

獵團隊長王克強表示，成立獵團不只是為了打獵，更可凝聚部落向心力維護山林環境，將規劃更多元的課程，讓武陵獵人的技能，融合傳統文化與現代科學知識。

台東分署吳昌祐指出，族人們能取得這張代表新時代獵人精神的證書，實屬不易，期許未來緊密與部落攜手守護山林。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法