為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    移居南投集集送禮金5千 早鳥抽電動機車

    南投縣集集鎮以綠色隧道聞名，曾獲選交通部觀光署舉辦的全國十大觀光小城。（資料照）

    南投縣集集鎮以綠色隧道聞名，曾獲選交通部觀光署舉辦的全國十大觀光小城。（資料照）

    2025/09/02 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕曾獲選全國十大觀光小城的南投縣集集鎮，為鼓勵民眾移居，促進人口成長，推出「集集Long Stay—移居集集送好禮專案活動」，從昨（一日）起至明年五月三十一日期間，只要將戶籍遷到集集，並至明年八月三十一日仍在籍者，鎮公所就發給五千元設籍禮金。

    即起至明年5月底前設籍者

    南投縣邁入「超高齡社會」，近幾年因人口老化及外流嚴重，人口數直直落，各鄉鎮人口均銳減，其中以懷舊鐵道、綠色隧道聞名的集集鎮，是全縣面積最小、人口最少的鄉鎮，全鎮面積約為四九．七二六八平方公里，截至八月，設籍戶數四二九七戶，人口九五九三人。

    今年底前入籍 加碼抽好禮

    集集鎮公所為鼓勵民眾移居集集，推出「集集Long Stay—移居集集送好禮專案活動」，昨舉辦啟動儀式及召開記者會說明，只要從昨天起至明年五月三十一日期間，將戶籍遷到集集鎮，並至明年八月三十一日仍在籍者，鎮公所就送出五千元設籍禮金，並有早鳥專屬抽獎方案，在今年十二月三十一日前這四個月入籍者，還加碼抽獎，獎品包括電動機車、腳踏車等。

    集集鎮長吳大村表示，集集沒有工業，到處可見綠色田園，有最美的風景、最悠閒的生活節奏，是個充滿人情味的小鎮，許多遊客到過集集後都表示嚮往集集人生活，希望透過這次的活動，鼓勵更多民眾來集集Long Stay，一起體驗集集的悠活魅力，享受全國十大觀光小城的美好生活，並進一步帶動觀光產業發展。詳情可上集集鎮公所的官方網站查詢，或洽詢公所。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播