移居南投集集送禮金5千 早鳥抽電動機車

南投縣集集鎮以綠色隧道聞名，曾獲選交通部觀光署舉辦的全國十大觀光小城。（資料照）

2025/09/02 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕曾獲選全國十大觀光小城的南投縣集集鎮，為鼓勵民眾移居，促進人口成長，推出「集集Long Stay—移居集集送好禮專案活動」，從昨（一日）起至明年五月三十一日期間，只要將戶籍遷到集集，並至明年八月三十一日仍在籍者，鎮公所就發給五千元設籍禮金。

即起至明年5月底前設籍者

南投縣邁入「超高齡社會」，近幾年因人口老化及外流嚴重，人口數直直落，各鄉鎮人口均銳減，其中以懷舊鐵道、綠色隧道聞名的集集鎮，是全縣面積最小、人口最少的鄉鎮，全鎮面積約為四九．七二六八平方公里，截至八月，設籍戶數四二九七戶，人口九五九三人。

今年底前入籍 加碼抽好禮

集集鎮公所為鼓勵民眾移居集集，推出「集集Long Stay—移居集集送好禮專案活動」，昨舉辦啟動儀式及召開記者會說明，只要從昨天起至明年五月三十一日期間，將戶籍遷到集集鎮，並至明年八月三十一日仍在籍者，鎮公所就送出五千元設籍禮金，並有早鳥專屬抽獎方案，在今年十二月三十一日前這四個月入籍者，還加碼抽獎，獎品包括電動機車、腳踏車等。

集集鎮長吳大村表示，集集沒有工業，到處可見綠色田園，有最美的風景、最悠閒的生活節奏，是個充滿人情味的小鎮，許多遊客到過集集後都表示嚮往集集人生活，希望透過這次的活動，鼓勵更多民眾來集集Long Stay，一起體驗集集的悠活魅力，享受全國十大觀光小城的美好生活，並進一步帶動觀光產業發展。詳情可上集集鎮公所的官方網站查詢，或洽詢公所。

