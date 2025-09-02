為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台74線六順橋增設南進匝道 通車

    台74線大里東昇里（六順橋）新設匝道，昨天舉行通車典禮後正式開放通行。（記者陳建志攝）

    台74線大里東昇里（六順橋）新設匝道，昨天舉行通車典禮後正式開放通行。（記者陳建志攝）

    2025/09/02 05:30

    〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕為方便台中東區、太平、大里民眾上台七十四線快速公路，交通部公路局斥資三億，市府出資一億七千萬，在大里東昇里（六順橋）增設南進匝道，昨天上午舉行通車典禮後在下午三點開放通行，未來預估可節省約十分鐘車程；另斥資十億元改建的東勢區埤豐橋，也在昨天完工通車。

    台七十四線快速公路，太平區路段僅在太平匝道的旱溪街設有南進匝道，再往南則要到大里德芳南路匝道，無法服務東區、東平路與太平路沿線居民的需求，為方便大里、太平、東區的民眾上台七十四線，經立委何欣純、前立委黃國書等地方民代爭取後，公路局與台中市政府規畫闢設東昇里（六順橋）南進匝道。

    公路局斥資約三億元，在大里環中東路五段闢設「東昇里路段南入匝道」，全長五○六公尺，工程內容包含橋梁結構、路面、交通標誌、標線及號誌等設施，二○二三年二月開工，已經在今年六月卅日完工。

    昨天舉行通車典禮，包括交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、立委何欣純等民代都出席。

    斥資十億元改建的東勢區埤豐橋，昨天也完工通車，台中市長盧秀燕主持通車祈福典禮時說，新橋對台中山城經濟觀光有助益，是條安全通行道路，並有四處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播