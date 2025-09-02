台74線六順橋增設南進匝道 通車

台74線大里東昇里（六順橋）新設匝道，昨天舉行通車典禮後正式開放通行。（記者陳建志攝）

2025/09/02 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕為方便台中東區、太平、大里民眾上台七十四線快速公路，交通部公路局斥資三億，市府出資一億七千萬，在大里東昇里（六順橋）增設南進匝道，昨天上午舉行通車典禮後在下午三點開放通行，未來預估可節省約十分鐘車程；另斥資十億元改建的東勢區埤豐橋，也在昨天完工通車。

台七十四線快速公路，太平區路段僅在太平匝道的旱溪街設有南進匝道，再往南則要到大里德芳南路匝道，無法服務東區、東平路與太平路沿線居民的需求，為方便大里、太平、東區的民眾上台七十四線，經立委何欣純、前立委黃國書等地方民代爭取後，公路局與台中市政府規畫闢設東昇里（六順橋）南進匝道。

公路局斥資約三億元，在大里環中東路五段闢設「東昇里路段南入匝道」，全長五○六公尺，工程內容包含橋梁結構、路面、交通標誌、標線及號誌等設施，二○二三年二月開工，已經在今年六月卅日完工。

昨天舉行通車典禮，包括交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、立委何欣純等民代都出席。

斥資十億元改建的東勢區埤豐橋，昨天也完工通車，台中市長盧秀燕主持通車祈福典禮時說，新橋對台中山城經濟觀光有助益，是條安全通行道路，並有四處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

