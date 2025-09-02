為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中市政路延伸 通車3個月就開挖

    市政路延伸段通車剛滿三個月，竟雙向路段圈圍禁止通行。（陳淑華提供）

    市政路延伸段通車剛滿三個月，竟雙向路段圈圍禁止通行。（陳淑華提供）

    2025/09/02 05:30

    自安和路到工業區一路 多處施工禁行 建設局︰連續豪大雨致路面下陷

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府為紓解台灣大道尖峰時段塞車困擾，斥資廿三．九億推動市政路延伸自安和路到工業區一路段工程，五月底才通車，在地市議員陳淑華近來發現，該路段通車剛滿三個月，竟多處圍路禁止通行並挖掘施工，質疑市府為滿足盧秀燕通車政績秀，犧牲工程品質，通車後「破功」；建設局指出，因連續豪大雨影響地層含水量高，導致路面不平整，責成施工廠商於保固期內依規辦理改善，預計本週全數完成。

    議員批斥資近24億的道路 如此不堪一擊

    台中市工業區往市區聯外道路不足，已往均仰賴台灣大道，每逢上下班尖峰時段總易塞車，為紓解台灣大道尖峰時段車流及塞車之苦，市府推動市政路延伸工程，其中工業區一路到安和路段第一標工程五月廿六日先完工通車；盧秀燕主持通車典禮時還指出，當年推動時遭遇政治干擾質疑她騙選票，經她在議會發飆「非開不可」下推動，第一標順利完工通車，成工業區通往台中很重要的「黃金大道」。

    不過，陳淑華指出，近日不少民眾行經市政路延伸第一標路段，赫然發現快、慢車道多處圈圍禁止通行，甚至有雙向車道均圈住禁車輛通行，要改走慢車道，民眾行駛在該路段要不斷變換車道「宛如蛇行」，行車十分不通順；她現勘也發現多處開挖地點已補上水泥層，宛如「貼膏藥」，在地民眾紛紛表示疑惑，道路才剛開通，根本是新路為何又開挖；她詢問施工單位，竟稱「路面下陷」，讓人訝異。

    質疑市府為滿足盧秀燕政績秀 犧牲品質

    陳淑華質疑，市政路延伸安和路至工業區一路工程，五月才由盧秀燕高調舉辦通車典禮，大外宣稱是盧秀燕任內「無比重要的政績」，結果斥資近廿四億的道路，通車才三個月竟路面下陷，工程品質不堪一擊，質疑根本是為拚盧秀燕個人通車政績秀，罔顧施工程品質，通車秀過後就「破功」，嚴重影響民眾公共安全。

    市政路延伸段通車剛滿三個月，竟多處圈圍禁通行，並開挖補水泥層。（圖：陳淑華提供）

    市政路延伸段通車剛滿三個月，竟多處圈圍禁通行，並開挖補水泥層。（圖：陳淑華提供）

