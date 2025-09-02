竹縣人口成長新設校 小一新生仍減283人

竹北市公所將竹仁國小周邊人行道鋪面全面翻新，改善通學動線。（記者廖雪茹攝）

2025/09/02 05:30

文興國小有4班新生 湖口高中改獨立高中 竹市小一少284人

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣人口持續穩定成長，尤其縣府為因應竹北市就學壓力而持續新建學校，其中高鐵特區新設的文興國小昨有四班新生開學，縣立湖口高中的高中部獨立設校，昨也有廿一班正式遷入王爺壟新校區，迎來嶄新的學年；不過，教育局表示，根據統計，全縣一一四學年度小一新生為五五六二人，仍不敵少子化浪潮，較一一三學年度五八四五人減少二八三人。

請繼續往下閱讀...

竹市預估明年新生僅3546人

新竹市政府教育局也表示，竹市雖是年輕城市，也難敵少子化趨勢，經統計，竹市今年小一新生數是三八八六人，比去年四一七○人少了二八四人，而預估明年新生只有三五四六人，多數學校已出現減班潮。市府教育處今年送給小一新生的新生禮是含氟漱口潔牙組，希望學童做好牙齒保健，快樂上學。

竹縣教育局表示，新竹縣自一一四學年度推動多項新政策，包括課桌椅全面更新計畫，將優先汰換國小六年級及國中三年級課桌椅為可調式設計，全縣預計五萬餘套，總經費一．三億元。執行「雙語生活化校園計畫」，整合領域課程與姊妹校交流，打造雙語情境環境。學校午餐在地有機蔬菜供應頻率，由每週兩次提升為每週三次。

竹市東園國小 通學步道啟用

竹市教育處昨舉行東園國小通學步道啟用儀式，東園國小因周邊鄰近住宅區人潮多，且居重要幹道，原有人行道因土地權屬多為破碎私人土地，經各界推動，獲國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，投入兩千八百餘萬元經費進行通學步道整建及修繕。

竹縣竹仁國小 改善通學動線

另外，竹縣竹仁國小鄰近傳統市場與商圈，尖峰時段交通壅塞，竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，將仁孝街、文化街、仁義街至中正東路等路段，人行道、通學動線與綠化空間全面更新，讓昨天開學的師生與家長用路更安全。

新竹市教育處今年送給小一新生漱口潔牙組。（記者洪美秀攝）

新竹縣立湖口高中的高中部獨立設校，廿一班正式遷入王爺壟新校區。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法