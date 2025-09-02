為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園小一新生減644人 4校僅3人

    桃園市開學日，中原國小小一新生穿披風闖關成功，可獲得入學第一張獎狀。（中原國小提供）

    桃園市開學日，中原國小小一新生穿披風闖關成功，可獲得入學第一張獎狀。（中原國小提供）

    2025/09/02 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕昨天是開學日，桃園市政府教育局統計一一四學年度小一新生總計一萬九七六七人，較去年度減少六四四人，而新生人數不超過十人的有廿校，其中笨港、北湖、光華及高義等四所國小新生都僅三人為最少，新生最多的是八德國小有十二班、三八○人。

    桃市教育局副局長賴銀奎表示，桃園市各項重大建設近年陸續完工或啟動，加上房價因素，吸引外縣市人口移入，市境國小新生人數呈現緩跌趨勢，少子女化感受較其他縣市不明顯，不過全國少子女化情形嚴峻，新生兒人數持續下探，預估桃市一一五學年度國小新生將降至約一萬九千人。

    另外，桃園市政府衛生局指出，依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，八月廿四日至卅日桃園市腸病毒健保門急診就診一一○六人次，接近桃園市腸病毒流行閾值一二○○人次，開學後將進入流行期，衛生局提醒各學校及幼托（育）機構對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以一○○○PPM漂白水進行定期消毒，也呼籲家長密切注意孩子的健康狀況，堅守「生病不上學」的原則，並注意重症的早期徵兆。

