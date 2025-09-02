為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園136輛電動公車 年底前上路

    桃園市電動公車「新血」亮相，包括桃園客運、中壢客運、統聯客運、亞通客運共136輛。（記者鄭淑婷攝）

    2025/09/02 05:30

    優先投入5大幹線公車路線 並引進城際電巴 月底完成領牌

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市過去電動公車比率不到一％挨批，桃園市政府去年補助業者採購的一三六輛電動公車，已陸續交車投入營運，預計年底前全數上路，同時汰換舊有柴油公車，桃園電動公車比率將大幅提升至十八％；其中，成運汽車所研發全國第一輛取得合格證的電動城際巴士，將投入亞通客運國道路線服務，本月底可完成領牌。

    占比變18％ 拚2030年全面電動化

    桃園市電動公車「新血」昨天亮相，一三六輛嶄新電動公車包括桃園客運八十五輛、中壢客運三輛、統聯客運廿三輛、亞通客運廿五輛。交通局表示，桃園市現有公車八○三輛，多數為柴油車，為配合「二○三○年市區公車全面電動化」，市府持續協助客運業者向交通部公路局及環境部申請補助，市府環保局空污基金也於去年、今年，分別補助每輛電動公車一八○萬元、六十七．五萬元，加速汰換現有柴油大客車，今年將再採購一三七輛，明年交車投入服務，採逐年汰換方式達成公車全面電動化目標。

    今年將再採購137輛 明年交車

    交通局表示，一三六輛電動公車今年底前可全數上路，優先投入新規劃的台一、GR桃園捷運綠線先導公車、BR桃園捷運棕線先導公車、高鐵及中豐幹線等新規劃的五大幹線公車路線，還有亞通客運國道路線，並將持續協助業者建置充電樁，同時要求業者定期進行電動車災害演練。

    市長張善政昨率先登車體驗新世代電動公車的乘坐感，他表示，桃園市過去電動公車比率不到一％，去年採購的一三六輛電動公車投入服務後，可大幅提升電動車比率至十八％，今年將持續投入經費補助採購，明年全數交車後，電動車比率將達卅五％，後續也將持續投資，提升桃園市電動公車比率，達到公車全面電動化目標。

    桃園市投入市區公車的電動公車內裝寬敞、舒適。（記者鄭淑婷攝）

