全國泰雅族運動會 9/17～19苗栗競技

全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽9月17日登場，泰安鄉長陳吉基介紹吉祥物「哈特」及周邊商品。（記者張勳騰攝）

2025/09/02 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泰雅族年度盛事，第十三屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽，九月十七至十九日將於苗栗縣立體育場等十場地登場，主辦單位泰安鄉公所昨天說明競技內容，並公布大會吉祥物「哈特」，將有全台九個泰雅族鄉區二千六百七十九位選手參與競技，十七日晚將舉辦選手之夜；行政院原民會副主委谷縱．喀勒芳安及苗栗縣長鍾東錦、泰安鄉長陳吉基邀請鄉親一起來體驗泰雅族文化。

陳吉基指出，今年的賽事除田徑及球類體育項目，還有傳統摔角、狩獵、鋸木、拔河、路跑、負重及射箭等傳統技藝競賽，展現泰雅族人的能量及技藝，並於主場館苗栗縣立體育場外設有市集攤位，推廣行銷原鄉工藝品及文創商品。

請繼續往下閱讀...

泰安鄉暌違九年後再舉辦這項盛事，昨天記者會邀請中華職棒統一獅二壘手、泰安鄉錦水村泰雅族出身的林靖凱出席，為參賽選手加油打氣；會中也邀請泰安鄉的傳源文化藝術團帶來傳統歌舞表演。

十七日晚間五點將在苗栗縣立體育場廣場舉辦開幕典禮及選手之夜，晚會邀請舞冏恩、熾焰樂團演出，並由歌手温嵐壓軸演出，呈現仲夏夜的音樂饗宴。

谷縱．喀勒芳指出，原民會將持續補助舉辦各民族運動會，也肯定全台泰雅族九鄉區凝聚團結力量，傳承泰雅文化及語言，並邀請全國鄉親與會一起到苗栗見證泰雅族力量、團結及未來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法