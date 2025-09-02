基隆騎樓停機車 特定路段因地制宜

基隆市府因地制宜，開放特定路段騎樓停放機車。圖為中山區大慶大城部分開放路段。 （記者俞肇福攝）

2025/09/02 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆大型社區騎樓機車停車問題，在市議員持續關心下，市府騎樓專案小組現場踏勘，評估淨空是否足夠行人通行、機車上下牽行是否順暢及居民使用習慣及公共安全後，決定「因地制宜」開放停車，在信義區深澳坑路（港都天下）、中山區中和路（大慶大城）等特定路段，開放騎樓停車。

基隆舊式集合住宅區興建時，無附設機車停車空間，多年來民眾以騎樓暫停機車，民眾騎車出門洽公買菜，回來卻無處可停，一停車就屢屢遭到檢舉，造成住戶不勝其擾，基隆市信義區議員與中山區議員紛紛辦理會勘，建議市府組專案小組評估，「因地制宜」開放特定路段的騎樓供機車停放，解決住戶騎機車回家後無處停放的困擾。

請繼續往下閱讀...

基隆市交通處副處長黃詩涵表示，經騎樓專案小組現場踏勘及評估後，開放信義區深澳坑路八之四一號至八之五十號、十之六號、十之七號；中山區中和路一六四巷十三至十九號、十六至廿六號，中和路一六八巷十三弄一至卅七號，中和路一六七至一九八號之四。

黃詩涵提醒，騎樓開放停車政策與「綠腳丫友善行人空間政策」同步推動，凡設有綠腳丫標誌的騎樓區域，屬行人專用通行空間，禁停機車，一旦違停將依法取締，保障行人權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法