    首頁　>　生活

    台北古蹟節 聚焦鐵道沿線文資

    古蹟日活動期間，各館所推出精美文宣品，民眾參加指定活動就有免費專屬小禮，憑紙本手冊，更可於文資景點享有消費折扣、免費小禮與茶點兌換等專屬優惠。（北市文化局提供）

    古蹟日活動期間，各館所推出精美文宣品，民眾參加指定活動就有免費專屬小禮，憑紙本手冊，更可於文資景點享有消費折扣、免費小禮與茶點兌換等專屬優惠。（北市文化局提供）

    2025/09/02 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕二○二五年台北古蹟節昨開跑，由台北市副市長林奕華與古蹟日代言人大霈揭開序幕。活動年度主題為「行經之地：穿越臺北的城市縫隙」，聚焦於鐵道沿線的文化資產，台北市文化局與超過卅處文資館所合作，舉辦走讀導覽、攝影沙龍、系列講座、工作坊等上百場活動，帶領民眾走進用鐵道串起的台北市。

    文化局說明，今年邀請各友好館所一同響應以鐵路為主題的活動，如新文化運動紀念館的「新文化運動月」，就以台灣百年糖業為主題的舊糖鐵路系列活動，還有新北投車站為新北投支線所推出的柴油客車講座等，還有寶藏巖國際藝術村辦理的萬新鐵路線，搭配老派約會主題講座。

    文化局表示，古蹟日結合台北市立文獻館「史蹟趴趴GO」活動，帶領民眾前往半導體政策發源地—小欣欣豆漿店；也集結鐵道史、建築史等領域的專家學者，從縱貫鐵路的建造歷程、工業遺產的保存挑戰，到鐵道場域的活化再利用，讓民眾理解台北與鐵道共構的城市發展。

    古蹟日活動期間，各館所推出精美文宣品，民眾參加指定活動就有免費專屬小禮，憑紙本手冊，更可於文資景點享有消費折扣、免費小禮與茶點兌換等專屬優惠。

    圖
    圖
