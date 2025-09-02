北水處推廣電子帳單 抽獎最高30萬

台北自來水事業處「您的水管家」以一站式服務網站，讓民眾在平台、手機、電腦都可以操作。（北水處提供）

2025/09/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處為推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務系統，舉辦抽獎活動，最高獎金卅萬元，供水區用戶只要在十一月卅日加入「您的水管家」、綁定水號申辦電子帳單，就可以報名參加總獎金達八十萬元的抽獎。

北水處服務的轄區包含：台北市全區及新北市永和區、新店區全境、大部分的中和區（員山路以東）、三重區（二重疏洪道以東）以及汐止北山里、環河里、橫科里、福山里、宜興里、忠山里、東勢里等七個里。

北水處表示，為推廣電子帳單與「您的水管家」，舉辦「節能減碳e起來 申辦電子帳單」抽獎活動，希望服務轄區內的用戶使用方便快速的電子帳單及「您的水管家」服務系統。用戶只要水號的用水種別為「A」（一般）、「B、B2」（軍眷）的非營業戶，加入「您的水管家」，綁定水號申辦電子帳單（已有申辦者則免），即可在「您的水管家」用戶服務系統頁面完成報名。

北水處補充說，每一筆水號可獲得一次抽獎機會，於十二月抽出最高卅萬元獎金一名，還有十萬元三名等共一一四個獎項、總獎金達八十萬元；而「您的水管家」系統整合多項常用的自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還能查詢水質資訊、掌握用水情形。

