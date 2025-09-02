開學日宣示！北一女校長考明年學測

北一女校長陳智源寄信給學生，宣布將與高三生並肩作戰，參加明年大學學測考試。（擷取自北一女官網）

2025/09/02 05:30

陳智源要與高三生並肩作戰 不要自我設限

〔記者董冠怡、林曉雲、蔡愷恆／綜合報導〕昨天是開學日，北一女校長陳智源寄信給學生，宣布將與高三生並肩作戰，參加明年一月十七日至十九日舉辦的大學學測考試，只是不知大考中心會不會受理「一個大叔」加入北一女的集體報名；大考中心說明，高中畢業生的報名資格與方式，可採補習班集體報名或個別報名方式，目前未設定畢業生的報名年齡限制。

大考中心︰完成報名就可參加

陳智源在給學生的信中表示，為了提早準備學測，今年開始試辦高三暑輔晚自習，留下念書的高三生都很認真、充滿鬥志，全班專注努力一件事的氛圍令人嚮往，所以他決定參加明年大學學測考試，與同學們並肩作戰，只是不知大考中心會否受理「一個大叔」加入北一女的集體報名？

陳智源還說，在北一女，不要因為性別、年齡、身分而自我設限。每個年級都有基本任務，高一負責尖叫歡笑、高二負責活動競賽、高三負責學測就上。他祝福高三生備戰學測一切順利，希望明年二月廿五日學測成績公布日，「我們都不用收到北一女校長寄給我們的安慰信。」

家長、老師曾陪考 被稱最強戰友

大考中心說明，根據簡章報考資格，高三在學學生、畢業生或具同等學力者，可報考學測。也就是說，陳智源完成報名程序，就可以參加學測考試，但因是個別報名，考場學校可能不會和學生同校。

建中校長室︰祝福金榜題名

大考中心也說，過去曾有老師或家長陪同學生或小孩考試的前例，都被形容為最強戰友。教育界人士分析，因學測屬於能力測驗，並非限額錄取，因此成年人參加學測，占用錄取名額的疑慮相對小。

對於北一女校長要跟學生參與學測，建中校長室說，校長若要成為學生標竿，可能需要花很多時間準備，但校長很忙，沒有辦法像學生一樣，祝福北一女校長金榜題名。

