竹崎國小、高中道路改善 通學安全提升

開學日，竹崎高中前行車道路、通學步道改善完工，營造友善通行環境。（記者王善嬿攝）

2025/09/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕昨天是國中小新學年開學日，嘉義縣竹崎國小、竹崎高中前的文化路，經過道路與周邊環境改善，並協調台電移除電線杆及電纜地下化，長期人車爭道情形不復見，營造用路人友善通行環境，也讓家長接送孩子上下學更加安全。

竹崎鄉長曾亮哲表示，「竹崎國小及竹崎高中校園周邊環境及道路改善工程」去年八月開工，今年七月完工，總經費四九八○萬元，工程範圍自文化路與中山路口至文化路與嘉一六六線路口，長約五百公尺，工程完成後，學校門面風貌改觀，提供安全的通學環境。

請繼續往下閱讀...

此外，各校創意迎新。嘉縣偏鄉小校民雄鄉松山國小迎來五位一年級新生，校長蔡文山帶領他們通過祈福好運的「聰明乖巧門」，由於該校以「國樂」為特色，每位新生獲贈一支中國笛，讓國樂從小扎根；竹崎鄉桃源國小由中高年級學長姊化身小幫手，陪伴小一新生挑戰關卡，在遊戲中放鬆心情，邁向學習新階段。

嘉市文雅國小設置「教學卓越金質獎」看板，讓卅八位新生拍下入學照，新生並與家長一起寫下未來夢想，貼在「世界夢想牆」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法