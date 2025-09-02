為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶救偏校 口湖宜梧國中改「公辦民營」

    位處偏鄉的口湖宜梧國中招生不易，轉型為公辦民營實驗學校。（記者李文德攝）

    位處偏鄉的口湖宜梧國中招生不易，轉型為公辦民營實驗學校。（記者李文德攝）

    2025/09/02 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕因少子化影響，雲林縣口湖鄉宜梧國中學區去年陷入僅剩卅八名學生窘境，為搶救偏鄉學校，轉型為「公辦民營實驗教育學校」，一一四學年度由誠致教育基金會引進KIST教育模式經營，昨天揭牌，成為全縣第四所公辦民營實驗學校。校方表示，將朝品格、學習及文化力等三大教學目標邁進。

    少子化加孩童外流就學 招生數銳減

    宜梧國中一九七四年從口湖國中宜梧分部獨立，學區包含八村落，全盛時期有五三六名學生，近年因少子化及家長考量未來競爭力，大多將孩子送到鄰近大校就讀，導致學生數銳減，招生不易，去年新生僅有八人入學，縣府因此啟動轉型為公辦民營實驗學校，獲家長同意。

    校長張碩玲指出，今年度新生有廿三人，合計全校共五班五十二名學生，轉型成KIST創新教育模式，更導入專題學習法，鼓勵學生以自己家鄉為基地，探索口湖在地海洋生態、養殖產業及社區發展等議題，強化學生自主學習能力。

    在地海洋生態、養殖產業 鼓勵探索

    誠致教育基金會董事長李吉仁表示，全國現有十三所KIST創新教育模式經營的公辦民營學校，宜梧國中是推動最順利的學校，顯見公辦民營實驗教育可行，近來更有企業加入，將帶入更多資源，讓學生有更優質的學習環境。

    雲林縣長張麗善說，除宜梧國中外，縣內另有拯民國小、樟湖國中小及蔦松國中等三所是公辦民營實驗學校，都有非常好的成效，期盼隨著KIST教育理念導入，成為偏鄉創新教育的標竿學校，強化在地家長對公立學校信心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播