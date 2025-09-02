搶救偏校 口湖宜梧國中改「公辦民營」

位處偏鄉的口湖宜梧國中招生不易，轉型為公辦民營實驗學校。（記者李文德攝）

2025/09/02 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕因少子化影響，雲林縣口湖鄉宜梧國中學區去年陷入僅剩卅八名學生窘境，為搶救偏鄉學校，轉型為「公辦民營實驗教育學校」，一一四學年度由誠致教育基金會引進KIST教育模式經營，昨天揭牌，成為全縣第四所公辦民營實驗學校。校方表示，將朝品格、學習及文化力等三大教學目標邁進。

少子化加孩童外流就學 招生數銳減

宜梧國中一九七四年從口湖國中宜梧分部獨立，學區包含八村落，全盛時期有五三六名學生，近年因少子化及家長考量未來競爭力，大多將孩子送到鄰近大校就讀，導致學生數銳減，招生不易，去年新生僅有八人入學，縣府因此啟動轉型為公辦民營實驗學校，獲家長同意。

校長張碩玲指出，今年度新生有廿三人，合計全校共五班五十二名學生，轉型成KIST創新教育模式，更導入專題學習法，鼓勵學生以自己家鄉為基地，探索口湖在地海洋生態、養殖產業及社區發展等議題，強化學生自主學習能力。

在地海洋生態、養殖產業 鼓勵探索

誠致教育基金會董事長李吉仁表示，全國現有十三所KIST創新教育模式經營的公辦民營學校，宜梧國中是推動最順利的學校，顯見公辦民營實驗教育可行，近來更有企業加入，將帶入更多資源，讓學生有更優質的學習環境。

雲林縣長張麗善說，除宜梧國中外，縣內另有拯民國小、樟湖國中小及蔦松國中等三所是公辦民營實驗學校，都有非常好的成效，期盼隨著KIST教育理念導入，成為偏鄉創新教育的標竿學校，強化在地家長對公立學校信心。

