    進軍韓國食品展 台南農水產創2億商機

    韓國將採購台南芒果、蜜棗、鳳梨、荔枝等優質農水產品，MOU總額達億元，將供應至可樂市場、樂天百貨及連鎖超市。（記者王姝琇攝）

    2025/09/02 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市推展農水產品進軍韓國，六月韓國食品展成功促成新台幣近兩億元商機，並完成重量級MOU簽署，拿到高達一億元農水產採購訂單，為台南農水產拓展韓國市場再創高峰。

    台南市農業局昨天發表台南農水產品在韓國食品展的外銷成績單，市長黃偉哲表示，七月風災造成台南嚴重農損，但在韓國食品展大放異彩，無論是鮮果如芒果、文旦或加工品、蒲燒台灣鯛與柚子汁等，都深受韓國市場的青睞。

    簽署MOU 採購訂單億元

    農業局統計，台南市參展農水產在今年韓國食品展促成近兩億商機，熱門產品像芒果鮮果與冷凍品、虱目魚粥及魚丸等，還有貼近韓國人口味的蒲燒鯛魚腹排，及首次推出的黃金蕎麥茶、蕎麥珍珠奶，都大受歡迎。

    另外，首爾農水產食品貿易進出口協會與自然屋集團，在可樂市場簽署出口合作MOU，韓方將大規模採購台南芒果、蜜棗、鳳梨、荔枝等農產品，訂單總額達新台幣一億元，未來將供應至可樂市場、樂天百貨及韓國前三大連鎖超市。

    農業局局長李芳林說，赴韓國參展成果，展現台南農水產品在國際市場的高度競爭力，也凸顯業者產品研發與品牌經營的努力，未來將持續協助廠商參與國際展，加強通路媒合與市場行銷。

