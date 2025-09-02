《侯友宜率隊出訪荷蘭》參觀鹿特丹市場 新北推動新世代改造

2025/09/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜率隊出訪荷蘭，參訪全球第一個市中心衝浪池「RiF010」及鹿特丹的Markthal市場，體驗融合美食、住宅、休閒與藝術的複合空間。侯友宜表示，新北營造全齡運動環境，讓每個人都能找到適合自己的運動方式；此外，將借鏡國外經驗，作為推動市場改造的參考。

「RiF010」採太陽能與風力發電供應系統運作，水源取自河川，經過濾處理，平均每七小時進行一次換水循環，製造的浪高達一．五公尺，去年夏天啟用後，成為運動與觀光熱門景點，也與當地學校合作，提供衝浪或水域安全課程使用。

侯友宜表示，為滿足衝浪愛好者需求，新北市打造中角灣國際衝浪基地，針對廿九區不同條件及需求，透過運動中心規劃「一館一特色」，以及目前二三六座特色公園，完善全齡運動環境，期望每位市民都找到符合個人的運動方式。

另外，侯友宜提到，Markthal市場結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，「一場地多用途」的設計，滿足市民生活需求，也讓市場成為城市的舞台和地標。

他說，新北市二○一九年起已完成十四座市場改造、三座新建或改建，將再投入總經費約七十億元，推動七座市場改造及六座市場新建、改建，把國際經驗融入市府政策，打造兼具生活、觀光與永續價值的新世代市場。

