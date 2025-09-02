新北104校設自立廚房 供169校營養午餐

三峽國中自立廚房。（新北教育局提供）

食安智慧監控中心 學校每週監廚把關 自立午餐占近6成

〔記者羅國嘉／新北報導〕昨天九月一日是開學日，新北市副市長劉和然前往板橋中山國小視察營養午餐製備流程。劉和然表示，全市的校園午餐供應分為自立午餐與中央餐廚兩大模式，目前已有一○四校設置自立廚房，可供應一六九所學校，自立午餐比例從過去不到五成提升至近六成。

「四加一安心蔬菜」 挑選優質食材

劉和然陪同學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期，也走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。他說，市府推動「四加一安心蔬菜」等政策，從食材驗收、烹調到配送，都有完整流程把關，讓孩子獲得均衡營養。

劉和然表示，孩子的健康是城市最珍貴的資產，市府已連續六年投入超過七．五億元推動「美熱地計畫」，讓學童天天享用「美味、熱食、在地」的優質午餐，全市的午餐供應分為自立午餐與中央餐廚兩大模式，目前已有一○四校設置自立廚房，可供應一六九所學校，比例從過去不到五成提升至近六成；同時，市府每年編列十二．三億元補助弱勢學童早午餐，並與農業局合作推動「四加一安心蔬菜」政策，把在地優質食材送進校園，確保孩子每一口都吃得營養安心。

副市長劉和然視察製備流程

劉和然指出，新北市也建置「食安智慧監控中心」，透過雲端系統即時監控團膳廠房及學校自立廚房的烹調溫度，並由教育局聯合衛生局、農業局、環保局每月進行稽查，加上學校派員每週監廚，建立層層防線，嚴格把關營養午餐。

中山國小校長陳學添表示，學校營養師會依孩子需求設計菜單，如補充鈣質、葉黃素，兼顧營養均衡，並逐批驗收「三章一Q」食材，落實第一線把關；家長會長林建宇說，家長最在意孩子是否吃得健康，透過「新北校園通APP」可查詢每日菜單與食材來源，資訊公開透明，更讓家長安心。

教育局長張明文指出，一一四學年度將持續強化契約監督與午餐記點制度，從中央廚房到校園端嚴格檢視，確保孩子吃得美味、安心又健康。

校園午餐供應分自立午餐與中央餐廚，板橋中山國小自立廚房，廚房阿姨清洗蔬果。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（左二）昨前往板橋中山國小，檢視營養午餐製備流程。（記者羅國嘉攝）

