花蓮中山橋施工 警方開學日疏導車流

花蓮市中山橋由於地震受損進行改建，目前正採「半半施工」方式，僅留單線雙向通行，上下學尖峰時間交通疏導成為考驗。（記者王錦義攝）

2025/09/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中山橋由於地震受損進行改建，目前採「半半施工」方式，僅留單線雙向通行，附近又是多所學校聚集地，縣議員魏嘉賢憂心上下學尖峰時間恐成為壅塞的交通黑洞，花蓮警分局昨使用人工管控號誌的方式增加主線道綠燈時間，開學首日車流雖多但沒有呈現嚴重回堵現象，呼籲用路人盡量避開中山橋及海岸路，改道走市區道路進入學區。

花蓮警分局推出五大因應方案，首先在上下學尖峰時間增加主線道綠燈時間疏導車流；另外也請周邊學校宣導，花蓮女中部份，請家長盡量由市區道路如公園路、明禮路、軒轅路進入花女，在救國團前迴轉道沿市區道路離開，避免走菁華街；北濱國小建議由海濱街進入花蓮街、進入烏克麗麗公園及花崗山田徑場周邊或北濱街後指部營區前接送學生；遇到雨天會視情況機動派遣警力現場疏導。

請繼續往下閱讀...

由於中山橋上原有人行道臨時調撥為機車道，花蓮警分局指出，行人部份請從花蓮港前走行人穿越線進入南北濱自行車道，從花蓮港人行階梯下到曙光橋往二二八和平廣場方向走，由曙光橋步道過美崙溪，然後從北濱公園鯉魚躍龍門位置走出，再走行穿線到花蓮女中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法