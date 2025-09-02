《傳承135年》礁溪中秋盪鞦韆 古法架設動土

宜蘭礁溪中秋盪鞦韆活動今年傳承135年，昨舉行鞦韆架動土，85歲老師傅黃文夫以老藤綁紮固定杉木示範搭建鞦韆架。（礁溪鄉公所提供）

2025/09/02 05:30

〔記者王峻祺、吳正庭／綜合報導〕宜蘭縣礁溪中秋盪鞦韆活動今年傳承一百三十五年，昨天在礁溪國小舉行鞦韆架動土，安排學子觀摩傳承，八十五歲老師傅黃文夫率隊搭起二組比賽用的七公尺高鞦韆架、一組四公尺高體驗鞦韆架，將在十七日辦理試盪會，十月四日開賽。

請來85歲老師傅示範搭建

礁溪傳統鞦韆架不用釘子搭建，採綁藤立柱傳統技法，三組鞦韆架搭建過程不易，由礁溪鄉公所邀請黃文夫率隊搭建，施工團隊以老藤綁紮固定杉木示範教學，精湛技藝讓學子嘆為觀止。

不用釘子 採綁藤立柱法

礁溪鄉長張永德指出，鞦韆架預計十六日搭建完成，隔天舉行試盪會，十月四日開賽，比賽當晚邀請張秀卿、袁小迪等知名歌手獻唱，搭配周邊市集，邀請民眾體驗礁溪珍貴的盪鞦韆文化。比賽十五日至十月一日開放線上報名，搜尋「歡盪中鞦」即可填表，報名送紀念衫。

15日起報名 17日試盪會

礁溪中秋盪鞦韆活動已有一百三十五年歷史，每組鞦韆架前方豎立一根帶有青竹葉的竹篙，篙頂掛著一枚銅鈴，盪鞦韆選手要伸腳踢響鈴鐺，經裁判敲響銅鑼認證，才算成功踢中一次。今年男子組第一名三萬元，女子組第一名一萬元；體驗組送柚子一顆，踢中鈴鐺加碼送紀念品。

另外，金門「金湖九宮格」昨啟動，包含電桿迷宮、巨型金門電話亭、九龍壁、將軍酒窖、大花蛤、小艇坑道六個景點，搭配三個特約商家，構成九宮格，有十九人在第一時間搶得頭香、完成連線；金湖鎮長陳文顧說，九宮格結合九個特色景點與吃、喝、玩、樂商家，並備有Gogoro機車一台、iPhone 17提供抽獎，盼遊客暢遊金湖鎮，輕鬆完成任務、兌換購物券。

