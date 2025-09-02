為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    Taiwan PASS納入台中Go 搭中捷掃碼進站更便利

    交通電子票券Taiwan PASS功能，9月1日起納入「台中 go」選項，台中捷運改掃QR Code即可進站。（觀光署提供）

    2025/09/02 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為方便自由行旅客搭乘公共運輸旅遊，交通部觀光署昨起升級交通電子套票Taiwan PASS，除將電子票券「台中Go」（見圖，觀光署提供）納入套票組合內容，即日起使用者搭乘台中捷運不必實體換票，掃QR Code即可進站，到台中旅遊更便利。

    觀光署整合高鐵、台鐵、捷運及熱門台灣好行路線，發行Taiwan PASS交通電子套票，有國外旅客限定的「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」、「亮點EasyGo版」，各款套票運具組合不同，旅客可依需求選購，套票價格也比原價優惠。其中捷運部分，台中捷運原須實體卡換票搭乘，但九月一日起，掃QR Code即可進站。

    此外，Taiwan PASS高鐵經典版、台鐵經典版及亮點Easy Go版三款套票，景區及在地交通新增「台中Go」選項，內容涵蓋台中捷運、市區公車及四條台灣好行路線，即台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線。旅客購買並選用「台中Go」，即可使用QR Code於四十八小時內無限次搭乘指定運具，一票暢行大雪山森林遊樂區、高美濕地、台中海洋館、東勢林場、草悟道、審計新村等地。

    觀光署旅遊推廣組組長陳榮欽表示，Taiwan PASS旅客迴響不錯，去年也推出買一送一等活動，總計銷售二．四萬餘套，將規劃進一步擴增服務內容。

