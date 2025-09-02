手搖飲、冰品稽查 十盛、進發家大腸桿菌超標數十倍

「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果」現場稽查情況。（食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕夏季許多民眾喜歡來杯手搖飲解暑，衛福部食藥署啟動稽查專案，發現多家知名業者違規，其中十盛、進發家檢出大腸桿菌超標數十倍，另雪王冰淇淋標示不當，均經地方衛生局開罰三萬元，並要求改善。

雪王冰淇淋標示不當

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，食藥署聯合廿二縣市衛生局執行「一一四年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，計稽查飲料業者及現場調製冰品業者三九八家，抽驗四三○件，同時抽驗飲料、冰品及配料等檢驗食品中微生物衛生標準，計裁處一○九．五萬元。

魏任廷表示，有六件現場調製飲冰品食品中微生物衛生標準不符合規定，包括CoCo都可、十盛、進發家等。其中CoCo都可青島茶館的四季春青茶檢出大腸桿菌每毫升五十八CFU，十盛台北古亭店檢出每毫升二百CFU，進發家東門永康店每毫升六百CFU，另參參綠豆沙的綠豆沙檢出每毫升六二○CFU，均超過每毫升十CFU的標準，並經店家所轄衛生局依法開罰三萬元，後續也要求改善及抽檢複驗。

此外，應標示熱量、糖量、原產地卻未標示等違規，計有廿四家，其中包括SOMA特調飲品（總糖量、總熱量、總咖啡因含量、茶葉原產地等未標示）、清心福全（總咖啡因含量不符合標示規定）等，違反食安法，均已由所轄衛生局依法裁罰並要求更正標示。

