殘忍沖掉10隻小倉鼠 逃逸女移工送辦

2025/09/02 05:30

〔記者陳建志、蘇金鳳、黃旭磊、楊媛婷／綜合報導〕近日社群媒體轉發一名女子在IG限動發布將十隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批丟馬桶沖掉，引發數萬網友怒喊殘忍，台中市警方昨天證實，該名女子是廿七歲的逃逸泰籍女移工，日前已移送移民署台中專勤隊；台中市動保處表示，女子行為違反動物保護法，已函送台中地檢署偵辦。

前男友報警抓人

警方指出，一名向姓男子於上月廿八日凌晨報案，表示跟廿七歲的泰籍女移工分手，但對方卻賴在租屋處不走，員警清查發現女子是逃逸移工，立刻通知移民署台中專勤隊帶回處理。

最重可處2年徒刑

警方表示，向男報案時透露女子將十隻小倉鼠分批丟馬桶沖掉，不過當時到場並未發現異狀，昨天看到網路流傳的影片進行比對，確認就是該名女子所為，立刻通知台中市動保處，將前往移民署借詢。

台中市動保處長林儒良表示，女子行為已違反動保法第六條，可處二年以下有期徒刑併科新台幣廿至二百萬罰金，昨天已函送台中地檢署偵辦。

台灣動物緊急救援推廣協會執行長倪京台痛批，此行為太不應該，應查明後予以重懲嚴罰。動保團體愛兔協會、愛鼠協會表示，將動物殘虐致死以及拍成影片都違反動保法，呼籲民眾若真的無法持續飼養，可透過送養方式，讓其他有意願飼養的民眾接手。

