雞協宣布本週產地價維持36.5元／蛋價雙頭馬車 農業部籲產銷持續協商

雞蛋產地價昨起改由養雞協會報價，維持每台斤36.5元。（資料照）

2025/09/02 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕因蛋價訂定機制引發蛋農不滿，中華民國養雞協會（簡稱雞協）表示，昨日起都由該會統一對外公布產地價，雞協副理事長林漢章表示，本週雞蛋產地價維持每台斤卅六．五元，未來預計每二週討論產地價漲跌；北市蛋商公會則表示，產地價、批發價仍由該會議定，預計今日會再討論蛋價漲跌。

蛋商預計今天討論漲跌

過去雞蛋產地價、批發價都由國內雞蛋消費最大市場的台北蛋商公會主導，但因產地與批發價差達九．五元，以及批發先漲、產地先跌等機制，讓蛋農認為不敷成本，中華民國養雞協會七月通過決議，將由該會組成小組對外公布雞蛋產地價，林漢章表示，原定八月十三日就由該會自報產地價，但受楊柳風災影響，延到九月一日起開始報價。

林漢章表示，目前雞蛋產銷平衡，加上隨開學營養午餐供應、中元普渡等增加需求等影響，目前雞蛋產地價維持每台斤卅六．五元，因不希望漲跌短時間內變動過大影響業者，預計每二週討論價格，目前批發價由蛋商公會決定，但應重建價差機制。

對於雞蛋產地價報價，北市蛋商公會則有不同意見，北市蛋商公會理事長林天來表示，產地價、批發價仍由蛋商公會這方決定，產地價上週就是每台斤卅六．五元、批發價每台斤四十六元，他強調蛋商公會熟悉市況，也會兼顧消費者權益與產地利潤，全台所有食品加工業者、團膳業者依循的報價仍是北市蛋商公會報價，也透露因近期菜價回跌，蛋商公會今天會再討論最新蛋價後對外公布。

雞蛋報價目前呈雙頭馬車，農業部畜牧司表示，產銷雙方對雞蛋行情仍在討論中，彼此立場尚需磨合，樂見雙方持續協商，盼能兼顧合理收益與市場穩定的前提下，逐步取得共識。

消基會：農業部不應坐視

消基會董事長鄧惟中表示，消費者不樂見定價混淆，農業部身為主管機關不該坐視自由市場調節機制混亂，認為應有清楚定價機制。

